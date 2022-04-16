Как изменился рынок аренды недвижимости из-за войны — Finance.ua

Как изменился рынок аренды недвижимости из-за войны

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Аналитики dom.ria изучили ситуацию с арендой недвижимости с начала войны.

По данным аналитического центра, в период 14-20 марта в 3 раза увеличился рынок долгосрочной и посуточной аренды недвижимости по сравнению с довоенным периодом.

В первые недели войны, регионами, где украинцы больше всего искали долгосрочную аренду, стали Кировоградская (+1300%), Тернопольская (+785%) и Ивано-Франковская (+670%) области.

Относительно посуточной аренды больше всего арендодателям звонили в Черновицкой (+916%), Закарпатской (687%) и Хмельницкой (+536%) областях.

Что с ценами на аренду в Западной Украине?

Как пишут Комметарии, цены на аренду недвижимости в Западной Украине взлетели в несколько раз. Хотя руководители военных администраций призывали не завышать стоимость аренды, но на рынке недвижимости спрос победил.

Ужгород

Если в январе в областном центре Закарпатья на ОlX можно было найти квартиру за 5-6-7 тысяч гривен в месяц, то на середину апреля средняя цена на аренду двух-трехкомнатной квартиры или коттеджа — 1100 долларов. Да и объявлений очень мало — всего 7.

Журналисты смогли найти только два объявления с ценовым предложением до 10 тыс. грн в месяц — посуточная аренда трехкомнатной квартиры, 300 грн с человека и 7 тыс. грн в районе железнодорожного вокзала (три спальных места).

Другие объявления — это ценовые предложения выше 800 долларов. Сдается по одинаковой цене в 1 тыс. долларов однокомнатная в центре, двухкомнатная и четырехкомнатная.

Львов

В областном центре больше предложений, а потому и цены немного ниже, здесь есть жилье на любой вкус. На ОlX размещено 562 объявления. Больше всего предложений в ценовом сегменте от 13 тыс. до 30 тыс. гривен в месяц. Если говорить об аренде до 10 тыс. грн, то среди предложений есть и квартиры, и дома. На такой бюджет можно арендовать однокомнатную квартиру преимущественно без детей и животных.

Предложений аренды более чем на 10 тыс. грн больше всего, квартиры сдают в разных районах, в основном двухкомнатные или однокомнатные студии в новостройках. За них просят от 12 тыс. до 20 тыс. гривен в месяц. Возможность проживания с детьми или животными следует уточнять.

Ивано-Франковск

По городу всего 22 объявления — цены ниже, но условия разные. Квартира с евроремонтом будет стоить больше 500 долларов. Объявлений с ценниками до 10 тыс. грн журналисты насчитали всего семь. Это однушки для взрослых без детей и животных.

За 700-800 долларов в Франковске можно найти и трехкомнатную. Есть варианты, где разрешают содержать животных. В основном это квартиры в новостройках с ремонтом.

А за тысячу долларов можно снять трехкомнатную квартиру в жилом комплексе или коттедж общей площадью 300 кв. м с пятью комнатами.

Черновцы

По аренде в городе на ОlX размещено 24 объявления. На бюджет до 10 тыс. грн можно снять комнату в коммунальной квартире или в общежитии — за 5 тыс. и 7 тыс. гривен в месяц соответственно. Впрочем, можно найти аренду жилья посуточно за 300-600 грн за номер/с человека. Или поселиться в комнате в частном доме за 150 долларов или согласиться на подселение за 100-200 долларов в месяц.

Львиная доля объявлений — с ценниками от 10 тыс. грн. В основном это двух- и трехкомнатные квартиры или коттеджи или частные дома.

Относительно аренды более чем на 1 тыс. долларов — арендодатели предлагают семь помещений — квартиры и коттеджи. Самый дорогой коттедж в поселке Мигово имеет пять спален и три этажа с удобствами. Стоит аренда в месяц 2800 долларов.

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