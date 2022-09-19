Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ — Finance.ua

Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ Сегодня 09:00 — Личные финансы

Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней заработной плате в Украине. Информация предоставлена по данным налоговой отчетности за второй квартал 2022 года.

Об этом сообщает прессслужба ПФУ

По данным ПФУ, самая большая зарплата, с которой уплачены страховые взносы, была в секторе «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование», где она выросла на 59,6% до 30 257 гривен.

Инфографика: ПФУ

В секторе «Финансовая и страховая деятельность» зарплата упала на 9,2% — до 24 629 гривен.

В отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность» зарплата упала на 3% до 20 140 гривен.

Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год. Предполагается, что минимальная заработная плата с 1 января 2023 составит 6700 грн в месяц. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен;

Согласно макропрогнозу, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине составит 14 025 гривен. Реальная зарплата (с учетом инфляции) снизится на 17,4%. При этом производительность труда снизится на 13,1%;

Как показывает аналитика Work.ua, в августе рынок труда вырос на 20%. Наибольший прирост вакансий — в категории «Розничная торговля». Конкуренция среди соискателей падает.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.