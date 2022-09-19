Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ — Finance.ua
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Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ

Личные финансы
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Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ
Как изменились зарплаты в Украине и где платят больше всего: данные ПФУ
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней заработной плате в Украине. Информация предоставлена по данным налоговой отчетности за второй квартал 2022 года.
Об этом сообщает прессслужба ПФУ.
По данным ПФУ, самая большая зарплата, с которой уплачены страховые взносы, была в секторе «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование», где она выросла на 59,6% до 30 257 гривен.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ
В секторе «Финансовая и страховая деятельность» зарплата упала на 9,2% — до 24 629 гривен.
В отрасли «Профессиональная, научная и техническая деятельность» зарплата упала на 3% до 20 140 гривен.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил проект бюджета Украины на 2023 год. Предполагается, что минимальная заработная плата с 1 января 2023 составит 6700 грн в месяц. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен;
  • Согласно макропрогнозу, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине составит 14 025 гривен. Реальная зарплата (с учетом инфляции) снизится на 17,4%. При этом производительность труда снизится на 13,1%;
  • Как показывает аналитика Work.ua, в августе рынок труда вырос на 20%. Наибольший прирост вакансий — в категории «Розничная торговля». Конкуренция среди соискателей падает.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
РБК-Україна
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