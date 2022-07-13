Как изменились предпочтения автомобилистов после начала войны (таблица) — Finance.ua

Как изменились предпочтения автомобилистов после начала войны (таблица) Сегодня 21:06 — Личные финансы

Как изменились предпочтения автомобилистов после начала войны (таблица)

Из-за потребности в мобильности украинцев продажи новых авто начали восстанавливаться буквально через месяц после начала войны. Причем существенными темпами: в марте продолжавшие работу немногочисленные дилеры продали около шести сотен легковых автомобилей, а по итогам июня спрос увеличился в шесть раз — до 3,1 тысячи новых авто.

Аналитики портала auto.ria рассказали, как изменился подход потенциальных покупателей к выбору авто в периоды «до» и после начала полномасштабной войны в Украине.

Топ-20 самых популярных авто «до» (по количеству просмотров на автомобильном портале с 1 января до 24 февраля 2022 года)

Модель авто Просмотры Средняя цена, грн 1. Kia Sportage 507 641 755 851 2. Lada Granta 167 503 263 563 3. Hyundai Tucson 158 166 931 083 4. Mercedes-Benz G 155 740 6 872 595 5. Mercedes-Benz S 146 971 5 448 095 6. Chery Tiggo 2 Pro 136 052 399 796 7. Chery Tiggo 2 134 869 338 444 8. Chery Tiggo 7 Pro 124 203 590 064 9. Lada Vesta 120 787 370 877 10. Mercedes-Benz GLE 117 026 2 680 162 11. Mitsubishi Outlander 112 911 797 500 12. Lada Niva 109 392 397 124 13. Haval H6 107 630 773 919 14. Nissan X-Trail 105 768 837 798 15. Suzuki Vitara 102 573 549 731 16. Kia Rio X 99 162 521 285 17. Toyota LC Prado 94 636 1 725 853 18. Toyota Land Cruiser 91 440 3 266 466 19. Chevrolet Cobalt 90 814 431 469 20. Range Rover 89 246 8 831 064

Благодаря перечню можно заметить, что буквально перед началом войны покупатели имели большой интерес к российским легковым маркам Lada (чаще всего — моделям Granta, Vesta и Niva), а также к Kia Rio X, который собирали из российских машинокомплектов в Запорожье. Отметим, что после 24 февраля самые дешевые (по цене от 343 300 грн или $9 536) варианты на рынке новых авто предлагают бренды Chery, JAC, Renault и Chevrolet.

Также для довоенного спроса был характерен большой интерес к дорогим автомобилям марок Mercedes-Benz, Toyota и Land Rover. Они, хоть и в несколько меньшем количестве, присутствуют среди остальных предложений до сих пор, однако в перечень лидеров интересов, что не удивительно, не попали. Как бы там ни было, даже в самом высоком ценовом сегменте определенная активность во время войны есть — об этом можно говорить хотя бы благодаря скандальным сообщениям о суперкарах, растаможенных в короткий период «нулевого» импорта подержанных авто.

Топ-20 самых популярных авто «после»

Модель авто Просмотры Середня ціна, грн 1. Kia Ceed 149 024 557 874 2. Chery Tiggo 2 131 966 349 621 3. Nissan Juke 123 114 649 896 4. MG HS 117 703 828 255 5. Ford Kuga 113 299 954 122 6. Hyundai Elantra 113 199 711 837 7. Hyundai Tucson 110 813 1 120 418 8. Skoda Kodiaq 106 093 1 342 743 9. Haval Jolion 101 678 628 469 10. VW Touareg 97 817 2 504 980 11. FAW X80 97 111 404 978 12. Chery Tiggo 2 Pro 96 309 444 317 13. Nissan Leaf 94 320 1 054 605 14. Opel Mokka 90 624 777 583 15. Toyota RAV4 89 721 1 022 312 16. Mitsubishi Outlander 88 268 836 962 17. Honda CB 86 315 236 843 18. Mercedes-Benz GLE 84 211 3 367 949 19. Renault Duster 81 809 597 032 20. VW Tiguan 81 053 1 440 041

Смена лидера предпочтений — настоящий сюрприз: вместо кроссовера Kia Sportage, предыдущее поколение которого распродали как раз в начале года (а машины нового поколения вернулись на рынок только в конце июня), после начала войны потенциальные покупатели активно обратили внимание на хэтчбек того же бренда — Kia Ceed, который до сих пор не мог похвастаться большим количеством поклонников.

Также очевидно, что после 24 февраля в перечне самых популярных по просмотрам моделей стало гораздо больше предложений из более низкого ценового диапазона. При всем при этом, на любовь украинских автомобилистов к кроссоверам не способны повлиять даже такие колоссальные испытания: среди 20 авто в перечне «некроссоверами» оказались лишь три легковушки. А еще в нем появился один электромобиль (Nissan Leaf) и даже мотоцикл (Honda CB), что свидетельствует об увеличении интереса к предложениям максимально экономного персонального транспорта, вызванном топливным кризисом.

Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.