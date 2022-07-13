Как изменились предпочтения автомобилистов после начала войны (таблица) — Finance.ua

Как изменились предпочтения автомобилистов после начала войны (таблица)
Из-за потребности в мобильности украинцев продажи новых авто начали восстанавливаться буквально через месяц после начала войны. Причем существенными темпами: в марте продолжавшие работу немногочисленные дилеры продали около шести сотен легковых автомобилей, а по итогам июня спрос увеличился в шесть раз — до 3,1 тысячи новых авто.
Аналитики портала auto.ria рассказали, как изменился подход потенциальных покупателей к выбору авто в периоды «до» и после начала полномасштабной войны в Украине.
Топ-20 самых популярных авто «до» (по количеству просмотров на автомобильном портале с 1 января до 24 февраля 2022 года)
|Модель авто
|Просмотры
|Средняя цена, грн
|1. Kia Sportage
|507 641
|755 851
|2. Lada Granta
|167 503
|263 563
|3. Hyundai Tucson
|158 166
|931 083
|4. Mercedes-Benz G
|155 740
|6 872 595
|5. Mercedes-Benz S
|146 971
|5 448 095
|6. Chery Tiggo 2 Pro
|136 052
|399 796
|7. Chery Tiggo 2
|134 869
|338 444
|8. Chery Tiggo 7 Pro
|124 203
|590 064
|9. Lada Vesta
|120 787
|370 877
|10. Mercedes-Benz GLE
|117 026
|2 680 162
|11. Mitsubishi Outlander
|112 911
|797 500
|12. Lada Niva
|109 392
|397 124
|13. Haval H6
|107 630
|773 919
|14. Nissan X-Trail
|105 768
|837 798
|15. Suzuki Vitara
|102 573
|549 731
|16. Kia Rio X
|99 162
|521 285
|17. Toyota LC Prado
|94 636
|1 725 853
|18. Toyota Land Cruiser
|91 440
|3 266 466
|19. Chevrolet Cobalt
|90 814
|431 469
|20. Range Rover
|89 246
|8 831 064
Благодаря перечню можно заметить, что буквально перед началом войны покупатели имели большой интерес к российским легковым маркам Lada (чаще всего — моделям Granta, Vesta и Niva), а также к Kia Rio X, который собирали из российских машинокомплектов в Запорожье. Отметим, что после 24 февраля самые дешевые (по цене от 343 300 грн или $9 536) варианты на рынке новых авто предлагают бренды Chery, JAC, Renault и Chevrolet.
Также для довоенного спроса был характерен большой интерес к дорогим автомобилям марок Mercedes-Benz, Toyota и Land Rover. Они, хоть и в несколько меньшем количестве, присутствуют среди остальных предложений до сих пор, однако в перечень лидеров интересов, что не удивительно, не попали. Как бы там ни было, даже в самом высоком ценовом сегменте определенная активность во время войны есть — об этом можно говорить хотя бы благодаря скандальным сообщениям о суперкарах, растаможенных в короткий период «нулевого» импорта подержанных авто.
Топ-20 самых популярных авто «после»
|Модель авто
|Просмотры
|Середня ціна, грн
|1. Kia Ceed
|149 024
|557 874
|2. Chery Tiggo 2
|131 966
|349 621
|3. Nissan Juke
|123 114
|649 896
|4. MG HS
|117 703
|828 255
|5. Ford Kuga
|113 299
|954 122
|6. Hyundai Elantra
|113 199
|711 837
|7. Hyundai Tucson
|110 813
|1 120 418
|8. Skoda Kodiaq
|106 093
|1 342 743
|9. Haval Jolion
|101 678
|628 469
|10. VW Touareg
|97 817
|2 504 980
|11. FAW X80
|97 111
|404 978
|12. Chery Tiggo 2 Pro
|96 309
|444 317
|13. Nissan Leaf
|94 320
|1 054 605
|14. Opel Mokka
|90 624
|777 583
|15. Toyota RAV4
|89 721
|1 022 312
|16. Mitsubishi Outlander
|88 268
|836 962
|17. Honda CB
|86 315
|236 843
|18. Mercedes-Benz GLE
|84 211
|3 367 949
|19. Renault Duster
|81 809
|597 032
|20. VW Tiguan
|81 053
|1 440 041
Смена лидера предпочтений — настоящий сюрприз: вместо кроссовера Kia Sportage, предыдущее поколение которого распродали как раз в начале года (а машины нового поколения вернулись на рынок только в конце июня), после начала войны потенциальные покупатели активно обратили внимание на хэтчбек того же бренда — Kia Ceed, который до сих пор не мог похвастаться большим количеством поклонников.
Также очевидно, что после 24 февраля в перечне самых популярных по просмотрам моделей стало гораздо больше предложений из более низкого ценового диапазона. При всем при этом, на любовь украинских автомобилистов к кроссоверам не способны повлиять даже такие колоссальные испытания: среди 20 авто в перечне «некроссоверами» оказались лишь три легковушки. А еще в нем появился один электромобиль (Nissan Leaf) и даже мотоцикл (Honda CB), что свидетельствует об увеличении интереса к предложениям максимально экономного персонального транспорта, вызванном топливным кризисом.
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