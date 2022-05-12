Как изменились цены на продукты в супермаркетах Киева во время войны (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на продукты в супермаркетах Киева во время войны (инфографика)

Сегодня 20:57 — Личные финансы

Сервис доставки продуктов Zakaz.ua проанализировал, как изменились цены на продукты питания в украинских супермаркетах в течение двух месяцев войны по сравнению с довоенным периодом.

Подорожание затронуло почти все потребительские товары повседневного спроса из продуктовой корзины украинца.

Больше всего выросла цена на бананы, помидоры, цитрусовые и сахар.

Эти отрицательные процессы усиливают сезонное колебание цен на продукты питания из-за роста себестоимости товаров на полках в магазинах. По данным Zakaz.ua, на сегодняшний день цены уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.

Социально-значимые продукты

Овощи, вопреки динамичной статистике подорожания, наоборот, упали в цене. Речь идет о свекле и огурцах, которые подешевели на 14% и 22% соответственно.

Что касается фруктов, здесь подорожание затронуло почти весь ассортимент товаров. Яблоки выросли в цене на 13%, цитрусовые — на 33%. Больше всего подскочила цена на бананы — на 66%.

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