Как изменились цены на продукты в супермаркетах Киева во время войны (инфографика) — Finance.ua

Сервис доставки продуктов Zakaz.ua проанализировал, как изменились цены на продукты питания в украинских супермаркетах в течение двух месяцев войны по сравнению с довоенным периодом.
Подорожание затронуло почти все потребительские товары повседневного спроса из продуктовой корзины украинца.
Больше всего выросла цена на бананы, помидоры, цитрусовые и сахар.
Эти отрицательные процессы усиливают сезонное колебание цен на продукты питания из-за роста себестоимости товаров на полках в магазинах. По данным Zakaz.ua, на сегодняшний день цены уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.
Социально-значимые продукты
Овощи, вопреки динамичной статистике подорожания, наоборот, упали в цене. Речь идет о свекле и огурцах, которые подешевели на 14% и 22% соответственно.
Что касается фруктов, здесь подорожание затронуло почти весь ассортимент товаров. Яблоки выросли в цене на 13%, цитрусовые — на 33%. Больше всего подскочила цена на бананы — на 66%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.