Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата — Finance.ua
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Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата

Личные финансы
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Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата
Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата
Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на бензин в октябре 2022 года. Дизельное топливо и автогаз подорожали.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года бензин А-92 подешевел на 0,5% до 47,7 гривен за литр, бензин А-95 на 0,3% до 49,2 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,5% до 53,3 гривен за литр.
Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз за последний месяц: данные Госстата
При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 3,7% до 27,1 гривен за литр.
Напомним, 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о частичном возвращении акцизов на бензин, дизельное топливо и автогаз, отмененных весной 2022 года. Дополнительный налог будет составлять 3,5-4 гривен за литр.
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По материалам:
РБК-Україна
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