Как избежать штрафов за неуплату кредитов и наказания — НБУ

О штрафах за неуплату кредитов и как их избежать, рассказала начальник Управления по защите прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук в интервью изданию Минфин

Распространяется ли запрет на применение штрафных санкций не только на банки, но и на всех участников рынка, в том числе микрофинансовые и коллекторские компании?

Как она отметила, люди неправильно понимают кредитные каникулы. Законодатель запретил начислять пеню, штрафы, устанавливать завышенные проценты. Обычных процентов на тело кредита это не касается, кредитор вправе продолжать их начислять и требовать уплаты.

Решение не начислять клиентам в течение трех месяцев проценты приняли только отдельные банки, это был их собственный выбор. Также в определенный период не начисляли проценты и некоторые микрофинансовые учреждения. Некоторые на определенную дату просто «заморозили» задолженность, но опять же по собственному решению.

По словам Лобайчук, большинство кредиторов отсрочили уплату долга, но это тоже хорошо в нынешних условиях. Пауза позволяет заемщикам прийти в себя и понять, как действовать дальше. Также можно спокойно собрать все подтверждающие документы для кредитора, которые позволят рассчитывать на реальную реструктуризацию или частичное списание долга.

Какие это документы?

Если есть документы о статусе внутриперемещенного лица, об увольнении или потере дохода, кредитор скорее пойдет навстречу. Например, одна микрофинансовая организация самостоятельно в начале полномасштабной войны списала задолженность всем клиентам, которые находились, например, в Буче, Мелитополе, Мариуполе. Но еще раз подчеркиваю — это исключительно собственное решение конкретной компании.

У банков несколько более сложная ситуация, они обычно более индивидуально подходят к следующим вопросам. Причина в том, что банки имеют перед потребителями также обязательства по депозитам. Чтобы их бесперебойно выполнять, необходимо иметь также урегулированный кредитный портфель.

Что делать тем украинцам, которые выехали, но имеют кредиты?

«Безответственное отношение к задолженности будет вредить прежде всего самому заемщику. Ничто не мешает передать данные по кредитной истории в любую другую страну. В Европе, как и во всем цивилизованном мире, подход к проблемным должникам более жесткий, чем у нас, — сказала Ольга. — Там физическое лицо в случае наличия непогашенных, да еще и просроченных кредитных обязательств будет иметь проблемы даже с открытием текущего счета в банке, а об ипотеке или трудоустройстве на государственные должности можно вообще забыть».

Наказание для нарушителей

Война не означает, что компания может работать вопреки требованиям законодательства, а также не снимает ответственность за нарушение.

За нарушения в компании может применяться широкий спектр наказаний — от письменного предупреждения с требованием устранить нарушения, штрафов до лишения лицензии.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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