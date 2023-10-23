Как IT-специалисты ищут работу (инфографика) — Finance.ua

Как IT-специалисты ищут работу (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Как IT-специалисты ищут работу (инфографика)

Чаще всего новую работу украинские ІТ-специалисты находят через Djinni.co и рекомендации. Около половины айтишников получают предложения от рекрутеров через LinkedIn.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dou.ua.

Инфографика: Dou.ua

Как ищут работу ІТ-специалисты

В этом году Djinni. со стал основным местом, где айтишники находили работу: 23% нашли свою нынешнюю (или предыдущую для тех, кто сейчас не работает) именно через этот сервис. Рекомендации друзей и коллег опустились на второе место — благодаря им работу нашли 20% айтишников.

Компании и рекрутеры ищут специалистов и самостоятельно: 16% айтишников нынешнюю работу предложила сама компания. Но в 2023 году такое случается реже, чем раньше: только 11% специалистов работодатели сами предложили вакансию, хотя два года назад таких было 18%.

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Заметно снизилась роль курсов при ІТ-компаниях в трудоустройстве специалистов. В этом году только 2% нашедших новую работу сделали это благодаря обучению в компании, хотя три года назад выпускники таких курсов составляли 10%.

Инфографика: Dou.ua

Благодаря Djinni. со в этом году чаще всего находили работу как опытные айтишники, так и начинающие. Но самым полезным сервис стал для специалистов с опытом 2−5 лет: 39% нашедшим новую работу в этом году удалось это через Djinni.со.

Более опытных специалистов часто находят через LinkedIn (21%) или через прямые контакты (17%). Для специалистов с опытом до двух лет рекомендации друзей и коллег чаще помогают найти работу, чем их более опытным коллегам.

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Среди айтишников разных специализаций чаще других работу через Djinni. со находили разработчики, тестировщики, РМ и аналитики. Специалистов из DevOps и SRE чаще других искали через LinkedIn и прямые контакты, а дизайнеров — через рекомендации.

Инфографика: Dou.ua

Кому чаще всего пишут рекрутеры

В общем, поиск работы сейчас — сложный процесс. Лишь 19% айтишников считают, что им было бы легко найти сейчас новую работу. Среди новичков в ІТ таких только 2%. Даже среди специалистов с опытом от пяти лет только четверть полагают, что смогут легко найти новую работу.

Наиболее оптимистичны специалисты DevOps и SRE — 42% из них думают, что им будет легко найти новую работу. Самые мрачные прогнозы дают тестировщики и HR/рекрутеры: более 75% из них полагают, что найти новую работу им было бы затруднительно.

Выехавшие за границу специалисты лишь немного оптимистичнее, чем специалисты в Украине. За границей 23% украинских айтишников полагают, что легко найдут новую работу, а в Украине таких 18%. Труднее всего это сделать специалистам из Харькова и Ивано-Франковска — более 75% из них считают, что им было бы трудно трудоустроиться.

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Активность рекрутеров на LinkedIn продолжает уменьшаться. В этом году они писали 51% айтишников, в то время как в прошлом году — 62%, а до войны 80% айтишников получали предложения от рекрутеров через LinkedIn. Несколько раз в неделю предложения от рекрутеров получают всего 7% айтишников, а год назад таких было 22%.

Чаще всего через LinkedIn рекрутеры ищут специалистов, имеющих более пяти лет опыта, а также специалистов по DevOps/SRE, Data Science и аналитиков.

Специалисты за границей несколько чаще получают сообщения от рекрутеров — об этом сказали 55% тех, кто сейчас за границей, и 44% тех, кто в Украине. В Украине чаще всего пишут специалистам из Киева (49%), Львова (48%) и Винницы (47%).

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Dou По материалам:

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