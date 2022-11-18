Как хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительного отключения света (инфографика) — Finance.ua
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Как хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительного отключения света (инфографика)

Личные финансы
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящее время у 10 млн украинских граждан нет энергоснабжения в домах из-за повреждения сети после российских ракетных ударов. Больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и городе Киеве.
Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве дает советы по безопасному питанию и хранению продуктов в условиях длительных отключений электроэнергии.
Рекомендации жителям города при отключении света:
  1. Сделайте необходимый запас питьевой воды и уточните информацию о ближайших к вашему дому бюветах. В случае чрезвычайной ситуации, бюветные комплексы столицы подсоединят к генераторам для обеспечения киевлян питьевой водой. Карта бюветов: https://cutt.ly/UMIt06S.
  2. Подготовьте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.).
  3. Старайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их долго.
  4. При покупке пищевых продуктов в магазинах отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы и т.п.).
  5. Купите термопакеты с хладоэлементами, держите их под рукой.
  6. По возможности делайте запас горячих напитков в термосах.
  7. При отключении света для хранения пищевых продуктов в холодильнике старайтесь реже открывать его. Также можно хранить продукты на балконе. Учитывайте, что скоропортящаяся продукция, как привычно, хранится при температуре +4°С.
Как хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительного отключения света (инфографика)
Госпродпотребслужба также напоминает, что в условиях отключения электроэнергии нужно иметь запас необходимых лекарств и средств личной гигиены; запастись теплыми вещами; следить за своевременной зарядкой средств связи, павербанков; купить свечи и фонарики.

Гаджеты, которые помогут работать дома без света

По материалам:
Finance.ua
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