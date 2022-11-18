Как хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительного отключения света (инфографика) — Finance.ua

Как хранить продукты и безопасно питаться в условиях длительного отключения света (инфографика) Сегодня 13:50 — Личные финансы

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящее время у 10 млн украинских граждан нет энергоснабжения в домах из-за повреждения сети после российских ракетных ударов. Больше всего отключений в Винницкой, Одесской, Сумской областях и городе Киеве.

Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве дает советы по безопасному питанию и хранению продуктов в условиях длительных отключений электроэнергии.

Рекомендации жителям города при отключении света:

Сделайте необходимый запас питьевой воды и уточните информацию о ближайших к вашему дому бюветах. В случае чрезвычайной ситуации, бюветные комплексы столицы подсоединят к генераторам для обеспечения киевлян питьевой водой. Карта бюветов: https://cutt.ly/UMIt06S. Подготовьте запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.). Старайтесь готовить пищевые продукты в небольшом количестве, чтобы не хранить их долго. При покупке пищевых продуктов в магазинах отдавайте предпочтение тем, которые меньше всего теряют качество без холодильника (молоко длительного хранения в тетрапаках, сырокопченые колбасы и т.п.). Купите термопакеты с хладоэлементами, держите их под рукой. По возможности делайте запас горячих напитков в термосах. При отключении света для хранения пищевых продуктов в холодильнике старайтесь реже открывать его. Также можно хранить продукты на балконе. Учитывайте, что скоропортящаяся продукция, как привычно, хранится при температуре +4°С.

Госпродпотребслужба также напоминает, что в условиях отключения электроэнергии нужно иметь запас необходимых лекарств и средств личной гигиены; запастись теплыми вещами; следить за своевременной зарядкой средств связи, павербанков; купить свечи и фонарики.

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