Как ФЛП платить ЕСВ за I квартал из-за войны — Finance.ua

Как ФЛП платить ЕСВ за I квартал из-за войны

Сегодня 10:09 — Личные финансы

Приближается 19 апреля — предельный день для предпринимателей по уплате ЕСВ за I квартал. Из-за увеличения МЗП надо было бы оплатить, как минимум, 4290 грн за I кв. 2022 года. Но из-за войны все ФЛП должны платить ЕСВ только за январь-февраль на сумму 2860 грн.

Счета для оплаты

Напомним, 4 января Госказначейство сообщило о размещении на своем сайте новых реквизитов счетов для уплаты налогов и сборов с 1 января 2022 года. С этой даты уплаченные суммы по старым счетам будут возвращаться плательщикам как невыясненные поступления. Однако ни в сообщении Госказначейства, ни в аналогичном сообщении ГНС не упоминается о счетах с ЕСВ.

На сайте ГНС в рубрике «Реестры» остается неизменным отдельный реестр по счетам с ЕСВ. Он был размещен еще в начале 2021 года.

Следовательно, счета по ЕСВ в этот раз в начале года решили не менять. Соответственно, в 2022 году продолжают действовать счета 2021 года. Но лучше, прежде чем платить ЕСВ, проверить реквизиты счета, в частности, в рубрике «Состояние расчетов с бюджетом» в Е-кабинете.

Напоминаем, что для категории плательщиков ЕСВ — ФЛП и самозанятых лиц предусмотрен символ «204». А счет для уплаты (цифры с девятнадцатой по двадцать первую буквенно-цифрового номера счета) соответствует категории плательщика ЕСВ.

Минимальный и максимальный размер ЕСВ за I квартал

Согласно Закону о Госбюджете на 2022 год, с 1 января размер минимальной зарплаты увеличился до 6500 грн. Соответственно, минимальный месячный страховой взнос по ЕСВ в I квартале составляет 6500×22% = 1430 грн. Так что за I квартал 2022 года минимальная сумма ЕСВ к уплате за себя в ФЛП, независимо от системы налогообложения и группы, должна составлять 4290 грн (1430*3).

При этом максимальная база для начисления ЕСВ с 1 января 2022 года — 97500 грн. Таким образом, максимальный размер месячного страхового взноса за месяц I квартала составит: 97 500×22% = 21 450 грн. То есть за I квартал 2022 года максимальный размер ЕСВ к уплате за себя составляет для предпринимателей 64350 грн.

Но война подкорректировала правила уплаты ЕСВ.

ФЛП-«единщики» (так же, как ФЛП на общей системе налогообложения и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерского хозяйства) освобождаются от уплаты ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года.

Согласно Закону о ЕСВ, плательщики, которые воспользуются этой льготой, расчет единого взноса в составе налоговой декларации не заполняют за период, в котором соответственно единый взнос не начислялся, не рассчитывался и не уплачивался.

Это также не лишает права добровольно платить ЕСВ за себя и указывать суммы такого ЕСВ в декларации с целью получения страхового стажа.

Читайте также Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії»

Так что получается, что все ФЛПы должны уплатить ЕСВ за себя только за два месяца I квартала — январь-февраль в сумме 2860 грн. За март они вправе уже не платить ЕСВ.

Отдельно напомним, что еще с 2021 года действуют отдельные льготы по неуплате ЕСВ.

Кто из ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ?

С 1 января 2021 года ФЛП на общей системе налогообложения может не платить за себя ЕСВ в случае отсутствия прибыли.

То есть, если ФЛП не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или в отдельном месяце отчетного периода, он имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Если в определенном месяце (или даже году) налогооблагаемого НДФЛ и ВЗ чистого дохода у самозанятого лица не будет, то он вправе не определять базу начисления ЕСВ, а следовательно, и не платить ЕСВ за такой период.

Однако следует помнить о правиле — нет уплаты ЕСВ, нет и страхового стажа за этот период. Поэтому платить ЕСВ при отсутствии текущего предпринимательского дохода или нет, каждый ФЛТ определяет самостоятельно.

Если ФЛП (как «общие», так и «единщики») одновременно состоят в трудовых отношениях, то они могут не платить ЕСВ за себя. Это правило тоже действует с 1 января 2021 г. Но только при условии, что работодатель по основному месту уплатил за них ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса.

Если в определенном месяце работодатель уплатил ЕСВ, но меньше минимального страхового взноса, то самозанятые лица ЕСВ за себя платить будут. И в размере не меньше минимального взноса (а не разницы, как разъяснялось в начале 2021 г.)! Это подчеркивает ГНС вот здесь . То есть такие ФЛП должны оплатить за каждый такой месяц в I квартале 2022 года не менее 1430 гривен. Однако в марте 2022 года они этого делать не должны.

Будет ли штраф, если не уплатить ЕСВ в указанные сроки?

Теперь не будет, как не будет и пени. И для этого сейчас есть два основания.

Законом № 540 и Законом № 591 предусматривается, что за несвоевременную уплату ЕСВ штрафы и пеня не применяются до последнего дня действия карантина включительно. А карантин действует до 31 мая 2022 года. Соответственно, до этой даты не будет финансовых штрафов и пени.

К тому же Законом № 2120 предусмотрено, что на время военного положения штрафов за неуплату ЕСВ как финансовых, так и административных не будет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.