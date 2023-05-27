Как доллар покорил мир — Finance.ua

Как доллар покорил мир Сегодня 10:27

Как доллар покорил мир

США — относительно молодое государство. Свою независимость от Великобритании оно обрело в 1776-м, то есть почти 250 лет тому назад. Верили ли тогда отцы-основатели, что их страна сможет не только обогнать бывшую метрополию, но и занять ведущее место в политической, экономической и даже культурной плоскости всего мира? Они, заложив крепкий государственный фундамент, на который оперлось американское общество, все для этого сделали.

Об этом в нашей новой статье:

Как доллар покорил мир

В контексте обретения США мощной экономической власти показателен тот факт, что во время обеих мировых войн на американскую территорию не упала ни одна бомба, за исключением Перл-Харбора в 1941 году.

Значительная часть Европы на протяжении XX века дважды лежала в руинах, в то время как экономика США не только не пострадала, но и укрепилась благодаря интенсивным военным поставкам.

После вступления США в войну производственные мощности увеличились на треть, производство сельскохозяйственной продукции — на 32%. В 1945 году доля Соединенных Штатов в мировом производстве выросла до 60%, доля в мировом экспорте — до 40%.

По итогам войны США остались единственным из развитых государств мира, чья экономика ощутила положительный эффект. Америка предложила западноевропейским странам «План Маршалла» — экономическую помощь в виде кредитов, инвестиций и бесплатной поставки товаров. Такую же помощь американцы предлагали и СССР, но советское руководство ее отвергло.

Именно после Второй мировой войны США стали величайшим экономическим государством в мире.

Основанная в 1944 году, Бреттон-Вудская система закрепила статус доллара США как мировой резервной валюты. Согласно условиям этой системы страны Западной Европы, а также Канада, Япония и Австралия обязались привязать курсы своих валют к американскому доллару. Соединенные Штаты же обязались обменивать доллары США на золото по курсу 35 долл. за унцию.

Эта система была призвана урегулировать обменные курсы валют , что требовалось для восстановления послевоенных экономик.

Для поддержки системы были учреждены Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, входящий сегодня в Группу Всемирного банка.

Штаб-квартира Всемирного банка находится в Вашингтоне, США имеют наибольшую долю голосов в управлении, а за ними следуют союзники США — Япония, Германия, Франция и Великобритания. Штаб-квартира МВФ также размещена в американской столице.

15 августа 1971 года президент Ричард Никсон издал указ об отмене привязки доллара США к золоту. С этого времени доллар и другие ведущие валюты перешли от фиксированного режима обменного курса к плавающему, то есть рыночному определению стоимости валют. В 1976 году новая реальность была утверждена как Ямайская валютная система, существующая по сей день.

«Из-за прямой долларизации, официальной привязки или фактической валютной привязки доллар служит валютой или валютным заменителем большего количества стран, чем любая другая валюта. Поскольку в Штатах расположен крупнейший финансовый центр в мире (Нью-Йорк), а их ближайшие союзники имеют два следующих по значению (Лондон и Токио), эта страна может функционально устанавливать правила глобальной экономики», — пишет историк Брет Девере в своем блоге.

От позиции США зависит пополнение рядов Всемирной торговой организации (Украина приобрела полноправное членство в ВТО 16 мая 2008 года. — Ред.).

Кроме того, Соединенные Штаты инициируют экономические санкции против государств, которые угрожают национальной безопасности США или нарушают международные принципы демократии.

***

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.