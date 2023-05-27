Как доллар покорил мир — Finance.ua

Как доллар покорил мир
США — относительно молодое государство. Свою независимость от Великобритании оно обрело в 1776-м, то есть почти 250 лет тому назад. Верили ли тогда отцы-основатели, что их страна сможет не только обогнать бывшую метрополию, но и занять ведущее место в политической, экономической и даже культурной плоскости всего мира? Они, заложив крепкий государственный фундамент, на который оперлось американское общество, все для этого сделали.
Об этом в нашей новой статье:
США. История экономического захвата мира
Как доллар покорил мир
В контексте обретения США мощной экономической власти показателен тот факт, что во время обеих мировых войн на американскую территорию не упала ни одна бомба, за исключением Перл-Харбора в 1941 году.
Значительная часть Европы на протяжении XX века дважды лежала в руинах, в то время как экономика США не только не пострадала, но и укрепилась благодаря интенсивным военным поставкам.
После вступления США в войну производственные мощности увеличились на треть, производство сельскохозяйственной продукции — на 32%. В 1945 году доля Соединенных Штатов в мировом производстве выросла до 60%, доля в мировом экспорте — до 40%.
По итогам войны США остались единственным из развитых государств мира, чья экономика ощутила положительный эффект. Америка предложила западноевропейским странам «План Маршалла» — экономическую помощь в виде кредитов, инвестиций и бесплатной поставки товаров. Такую же помощь американцы предлагали и СССР, но советское руководство ее отвергло.
Именно после Второй мировой войны США стали величайшим экономическим государством в мире.
Основанная в 1944 году, Бреттон-Вудская система закрепила статус доллара США как мировой резервной валюты. Согласно условиям этой системы страны Западной Европы, а также Канада, Япония и Австралия обязались привязать курсы своих валют к американскому доллару. Соединенные Штаты же обязались обменивать доллары США на золото по курсу 35 долл. за унцию.
Эта система была призвана урегулировать обменные курсы валют, что требовалось для восстановления послевоенных экономик.
Для поддержки системы были учреждены Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, входящий сегодня в Группу Всемирного банка.
Штаб-квартира Всемирного банка находится в Вашингтоне, США имеют наибольшую долю голосов в управлении, а за ними следуют союзники США — Япония, Германия, Франция и Великобритания. Штаб-квартира МВФ также размещена в американской столице.
15 августа 1971 года президент Ричард Никсон издал указ об отмене привязки доллара США к золоту. С этого времени доллар и другие ведущие валюты перешли от фиксированного режима обменного курса к плавающему, то есть рыночному определению стоимости валют. В 1976 году новая реальность была утверждена как Ямайская валютная система, существующая по сей день.
«Из-за прямой долларизации, официальной привязки или фактической валютной привязки доллар служит валютой или валютным заменителем большего количества стран, чем любая другая валюта. Поскольку в Штатах расположен крупнейший финансовый центр в мире (Нью-Йорк), а их ближайшие союзники имеют два следующих по значению (Лондон и Токио), эта страна может функционально устанавливать правила глобальной экономики», — пишет историк Брет Девере в своем блоге.
От позиции США зависит пополнение рядов Всемирной торговой организации (Украина приобрела полноправное членство в ВТО 16 мая 2008 года. — Ред.).
Кроме того, Соединенные Штаты инициируют экономические санкции против государств, которые угрожают национальной безопасности США или нарушают международные принципы демократии.
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