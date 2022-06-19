Как долго будут держаться высокие цены на топливо: прогноз на ближайший год — Finance.ua

Как долго будут держаться высокие цены на топливо: прогноз на ближайший год

Сегодня 11:10 — Энергетика

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie считают, что высокие цены на топливо будут оставаться и в следующем году из-за перебоев с поставками российской нефти. Однако уже во второй половине следующего года давление на цены снизится.

Об этом пишет Reuters

Снижение спроса на нефть

Алан Гелдер, аналитик Wood Mackenzie, считает, что нынешние рекордные цены на бензин и дизельное топливо в США, Европе и других странах снизили мировой спрос на нефть на около 1 миллиона баррелей в сутки. Это в свою очередь составляет примерно 1% мирового спроса.

«Система выглядит очень напряженной, пока не появится небольшой запас новых (перерабатывающих) мощностей», — делится Гелдер.

По данным WoodMac, прибыль, которую нефтеперерабатывающие заводы получают от перегонки сырой нефти в топливо, такое как бензин и дизельное топливо, находится на рекордно высоком уровне. Речь идет об около 30 долларах за баррель.

Напомним, американская автомобильная ассоциация недавно сообщила, что за последние 12 месяцев стоимость топлива в США выросла на 62% и достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).

Снижение добычи российской нефти

В связи с санкциями Запада в отношении россии из-за войны в Украине снизилась добыча российской нефти и объем нефтепереработки. Это же в свою очередь серьезно нарушило потоки нефти по всему миру, что привело к росту цен на нефть.

В WoodMac ожидают, что в 2023 году цены на нефть в среднем составят около 100 долларов за баррель против 110 долларов в этом году. Цены на нефть марки Brent 17 июня находятся на уровне около 120 долларов за баррель.

Нефтеперерабатывающий сектор

Wood Mackenzie также отмечают, что в настоящее время нефтеперерабатывающие заводы пытаются изо всех сил удовлетворить мировой спрос на топливо. Однако ситуация изменится только во второй половине 2023 года. Этому будет способствовать запуск новых нефтеперерабатывающих заводов, в том числе на Ближнем Востоке.

Также Гелдер подчеркнул, что нефтеперерабатывающий сектор работает на максимуме, где это возможно, и уделяет первостепенное внимание дизельному топливу. Вместе с тем предложение остается недостаточным для удовлетворения спроса, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19.

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