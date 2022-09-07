Как доказать упущенную из-за войны выгоду — советы Минюста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как доказать упущенную из-за войны выгоду — советы Минюста

28
С начала боевых действий на территории Украины многие владельцы бизнеса понесли огромный ущерб: у кого-то уничтожено или повреждено имущество, кто-то не получил выгоду от хозяйственной деятельности из-за невозможности ее ведения в условиях войны.
Об этом говорится в сообщении Минюста.
Упущенная выгода — это доходы, которые лицо могло бы реально получить в обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено.
Поскольку методика определения упущенной выгоды прорабатывается и отдельного механизма нет, используются правила ее определения как в довоенные времена.
Следовательно, нужно собрать доказательную базу, свидетельствующую о том, что предприятие реально могло бы получить выгоду, но не получило ее из-за военных действий, а также доказать наличие причинно-следственной связи между действиями агрессора и неполучением дохода. В каждом конкретном случае доказательная база будет разная.
Читайте также
Например, доказательной базой может быть приказ об объявлении простоя в военное время, договоры на поставку услуг или товаров в это время — усматривается причинно-следственная связь, если услуга или товар не были в данное время поставлены.
Для документирования неполучения дохода по причине военных действий (упущенная выгода) можно провести аудит или экспертную оценку стоимости предприятия за период с 24 февраля 2022 года. Таким способом будет зафиксировано снижение или полное отсутствие доходов или стоимости активов предприятия из-за вторжения российской федерации на территорию Украины.
При принятии изменений в законодательство Порядок может быть изменен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.