Как доказать упущенную из-за войны выгоду — советы Минюста Сегодня 19:00

С начала боевых действий на территории Украины многие владельцы бизнеса понесли огромный ущерб: у кого-то уничтожено или повреждено имущество, кто-то не получил выгоду от хозяйственной деятельности из-за невозможности ее ведения в условиях войны.

Об этом говорится в сообщении Минюста.

Упущенная выгода — это доходы, которые лицо могло бы реально получить в обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено.

Поскольку методика определения упущенной выгоды прорабатывается и отдельного механизма нет, используются правила ее определения как в довоенные времена.

Следовательно, нужно собрать доказательную базу, свидетельствующую о том, что предприятие реально могло бы получить выгоду, но не получило ее из-за военных действий, а также доказать наличие причинно-следственной связи между действиями агрессора и неполучением дохода. В каждом конкретном случае доказательная база будет разная.

Читайте также Сколько налогов с дохода платят украинцы

Например, доказательной базой может быть приказ об объявлении простоя в военное время, договоры на поставку услуг или товаров в это время — усматривается причинно-следственная связь, если услуга или товар не были в данное время поставлены.

Для документирования неполучения дохода по причине военных действий (упущенная выгода) можно провести аудит или экспертную оценку стоимости предприятия за период с 24 февраля 2022 года. Таким способом будет зафиксировано снижение или полное отсутствие доходов или стоимости активов предприятия из-за вторжения российской федерации на территорию Украины.

При принятии изменений в законодательство Порядок может быть изменен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.