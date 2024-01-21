Как действует государственная программа протезирования — Finance.ua

Как действует государственная программа протезирования Сегодня 09:32 — Личные финансы

Как действует государственная программа протезирования

В Украине действует Порядок обеспечения вспомогательными средствами реабилитации (техническими и другими средствами реабилитации) лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости за самостоятельно приобретенные такие средства (вступил в силу в 2012 году, прошел ряд обновлений).

Документ предусматривает виды протезов, срок эксплуатации, количество единиц, которые может получить гражданин бесплатно.

Согласно ему, все граждане имеют право на бесплатное протезирование , а именно:

военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, ветераны;

пострадавшие от войны гражданские граждане;

люди с инвалидностью, получившие инвалидность не из-за боевых действий;

дети с инвалидностью; дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Право на бесплатное протезирование имеют не только военнослужащие, но и гражданские граждане всех возрастов.

Бесплатное протезирование распространяется не только на потери конечностей в результате войны, но и на остальные случаи: врожденные патологии, болезни, бытовые травмы.

Украинские клиники имеют опыт и достигли уровня в реконструкции тела, протезировании конечностей, трансплантации кожи и т. д. Чтобы получить соответствующие услуги, нашим гражданам нет необходимости ехать за границу.

В частности, участники боевых действий получают профессиональную помощь по протезированию/ортезированию исключительно в Украине. Военнослужащие обеспечиваются двумя видами протезов — механическими и электрическими. Однако в сложных случаях и при отсутствии технологий в Украине пациентов-военнослужащих направляют на протезирование за рубеж.

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