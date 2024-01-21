Как действует государственная программа протезирования — Finance.ua

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Как действует государственная программа протезирования

Личные финансы
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Как действует государственная программа протезирования
Как действует государственная программа протезирования
В Украине действует Порядок обеспечения вспомогательными средствами реабилитации (техническими и другими средствами реабилитации) лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости за самостоятельно приобретенные такие средства (вступил в силу в 2012 году, прошел ряд обновлений).
Документ предусматривает виды протезов, срок эксплуатации, количество единиц, которые может получить гражданин бесплатно.
Согласно ему, все граждане имеют право на бесплатное протезирование, а именно:
  • военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, ветераны;
  • пострадавшие от войны гражданские граждане;
  • люди с инвалидностью, получившие инвалидность не из-за боевых действий;
  • дети с инвалидностью; дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Право на бесплатное протезирование имеют не только военнослужащие, но и гражданские граждане всех возрастов.
Бесплатное протезирование распространяется не только на потери конечностей в результате войны, но и на остальные случаи: врожденные патологии, болезни, бытовые травмы.
Украинские клиники имеют опыт и достигли уровня в реконструкции тела, протезировании конечностей, трансплантации кожи и т. д. Чтобы получить соответствующие услуги, нашим гражданам нет необходимости ехать за границу.
В частности, участники боевых действий получают профессиональную помощь по протезированию/ортезированию исключительно в Украине. Военнослужащие обеспечиваются двумя видами протезов — механическими и электрическими. Однако в сложных случаях и при отсутствии технологий в Украине пациентов-военнослужащих направляют на протезирование за рубеж.
Читайте больше в нашей статье:

Протезирование в Украине 2024: программы, возможности, цены

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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