Как действовать пострадавшему в случае несчастного случая на производстве — Finance.ua

Как действовать пострадавшему в случае несчастного случая на производстве Сегодня 20:12 — Личные финансы

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение предметов и средств личной гигиены, санитарно-гигиенических средств, а также средств ухода, продуктов питания, одежды, обуви и других предметов первой необходимости относится к социальной услуге натуральной помощи, предоставляемой пострадавшим в результате несчастного случая на производстве.

Об этом пишет Кадровик.

То есть Пенсионный фонд Украины не обеспечивает пострадавших собственно предметами личной гигиены, а предоставляет средства на их приобретение.

В случае возникновения потребности в социальной услуге натуральной помощи (в частности, когда есть потребность в получении предметов и средств личной гигиены), если эта потребность определена заключением медицинского учреждения (ЛКК, МСЭК и др.), пострадавшему в результате несчастного случая на производстве или его законному представителю нужно обратиться с заявлением установленной формы в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

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