Как действовать, если газопоставщики присылают платежки в разрушенные дома — Finance.ua

Как действовать, если газопоставщики присылают платежки в разрушенные дома Сегодня 13:07 — Личные финансы

Как действовать, если газопоставщики присылают платежки в разрушенные дома

Украинцы, имеющие статус ВПЛ, а также выехавшие с временно оккупированных территорий, продолжают получать письма от коммунальщиков с требованиями предоставить показатели счетчиков или оплатить счета. При этом дома украинцев повреждены или разрушены.

Об этом пишут факты ICTV.

В Минреинтеграции сообщили, что на их горячую линию поступают обращения от людей, жалующихся, что к ним продолжают поступать письма от коммунальщиков.

Однако дома по указанным адресам разрушены врагом, и газ, вода и свет туда уже давно не подаются.

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"Ситуация выглядит абсурдной. Считаю, что наши действия должны соответствовать реалиям, но часто, к сожалению, органы власти оторваны от жизни. Думаю, не стоит объяснять, почему посылать письма от газопоставщиков жителям разрушенных домов не нужно. Мы должны быть более трезвыми в подходах, — прокомментировала ситуацию вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

К примеру, письма от газопоставщиков поступают жителям Мариуполя. При этом почти весь город уничтожен.

Что делать жителям разрушенных домов

Чтобы газоснабжающие компании прекратили посылать вам платежки, следует сообщить об этом на горячую линию поставщика, предоставив ему все необходимые данные.

После этого компания вычеркнет вас из списка лиц, пользующихся газом.

Если повреждение жилья произошло недавно, тоже нужно обратиться в газоснабжающую компанию с требованием пересчитать платежки.

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В случае, когда газопровод по улице поврежден, с момента фиксации прилета соответствующими правоохранительными органами газоснабжающая компания прекращает начисление услуги.

Следует добавить, что разрушенное жилье — единственный случай, когда можно не платить за коммунальные услуги.

«Только в случае, если жилье и имущество полностью уничтожено, тогда платить за коммунальные услуги не нужно, в том числе и за газ», — отмечает общественная активистка и эксперт по ЖКХ Кристина Ненно.

В других случаях вы должны оплачивать счета за коммуналку.

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