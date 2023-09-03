Как часто украинские ІТ-специалисты используют ИИ в работе — Finance.ua
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Как часто украинские ІТ-специалисты используют ИИ в работе

Технологии&Авто
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Как часто украинские ІТ-специалисты используют ИИ в работе
Как часто украинские ІТ-специалисты используют ИИ в работе
Украинские айтишники активно знакомятся с искусственным интеллектом: 57% специалистов уже испытали его.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.
Самый популярный — ChatGPT. 51% респондентов пытались переложить на него свои рабочие задачи. Чаще всего пробовали маркетологи (78% имеют опыт использования), руководители самого высокого уровня (70%) и специалисты по продажам и развитию бизнеса (68%).
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На втором месте — Copilot. Им пользуются 16% СТО/Director of Engineering, 15% разработчиков, 9% специалистов по Data Science и Big Data и 7% DevOps/SRE.
Среди креативных специализаций наиболее популярен Midjourney: его выбирают 27% дизайнеров, 24% геймдизайнеров, 17% маркетологов.
Инфографика: Dou.ua
Инфографика: Dou.ua

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По материалам:
Dou
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