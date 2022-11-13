Как быть, если после смерти родственника унаследованное имущество или недвижимость находится в оккупации — Finance.ua

Как быть, если после смерти родственника унаследованное имущество или недвижимость находится в оккупации Сегодня 19:34 — Недвижимость

Как быть, если после смерти родственника унаследованное имущество или недвижимость находится в оккупации? Об этом пишет Правовая помощь.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам). Наследование осуществляется по завещанию или по закону.

Право на наследование имеют лица, определенные в завещании. В случае отсутствия завещания, признания его недействительным, непринятия наследства или отказа от его принятия наследниками по завещанию, а также в случае неохвата завещанием всего наследства право на наследование по закону получают лица, принадлежащие к первой — пятой очереди наследников по закону (статья 1223 ГКУ). Право на наследование возникает в день открытия наследства.

Наследник, который желает принять наследство, но на открытие наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен подать нотариусу или в сельских населенных пунктах — уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления заявление о принятии наследства.

Согласно статье 9 Закона Украины, любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом.

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Любой акт (решение, документ), изданный органами и/или лицами, предусмотренными частью второй настоящей статьи, недействителен и не создает правовых последствий, кроме документов, подтверждающих факт рождения, смерти, регистрации (расторжения) брака лица на временно оккупированной территории, которые прилагаются к заявлению государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния.

Если наследственное дело уже возбуждено на временно оккупированной территории

Обеспечение реализации права на наследование на временно оккупированной территории урегулировано частью пятой статьи 11-1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», предусматривающей, что совершение нотариальных действий в отношении наследственных дел, которые были зарегистрированные в Наследственном реестре до начала временной оккупации, но не оконченные, осуществляется любым нотариусом на подконтрольной Правительству Украины территории по обращению наследника.

В условиях военного положения решением Кабинета Министров Украины положения настоящей статьи могут быть распространены на временно оккупированные территории, предусмотренные пунктом 3 части первой статьи 3 настоящего Закона, недра под территориями, указанными в пункте 3 части первой статьи 3 настоящего Закона, и воздушное пространство над этими территориями.

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Пунктом 3 части первой статьи 3 Закона определено, что для целей настоящего Закона временно оккупированной территорией определяется также другая сухопутная территория Украины, внутренние морские воды и территориальное море Украины, признанные в условиях военного положения временно оккупированными решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенным действие указом Президента Украины.

Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшний день не принял решения относительно территорий, на которые 24.02.2022 вторглась российская федерация и где сейчас происходят боевые действия, временная оккупация, оцепление (блокировка).

Согласно положениям статьи 66 Закона Украины «О нотариате» (далее — Закон1), на имущество, переходящее по праву наследования к наследникам, нотариусом по месту открытия наследства выдается свидетельство о праве на наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдается по письменному заявлению наследников, принявших наследство в порядке, установленном гражданским законодательством, на имя всех наследников или по их желанию каждому из них отдельно (часть первая статьи 67 Закона).

При этом информируем, что выдача свидетельства о праве на наследство наследникам, принявшим наследство, сроком не ограничена (часть одиннадцатая статьи 67 Закона).

Обращаем внимание, что вопрос оформления наследственных прав на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях, а именно признание права собственности в порядке наследования, можно решить в судебном порядке.

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