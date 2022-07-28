Как быстро и выгодно отправить или получить деньги: 5 сервисов — Finance.ua

Как быстро и выгодно отправить или получить деньги: 5 сервисов Сегодня 08:03 — Валюта

изменения на валютном рынке

Тема международных денежных переводов, всегда интересовавшая украинцев, стала как никогда актуальной и злободневной.

Finance.ua изучил несколько сервисов, которые помогут быстро и выгодно отправить деньги за границу или получить перевод оттуда.

Revolut

Известный английский необанк Revolut упростил регистрацию для оказавшихся за рубежом украинцев. Revolut позволяет открыть мультивалютный счет (в перечне — 30 валют, включая доллар США, евро, польский злотый, английский фунт и многое другое).

Perekaz24

Польская система быстрых международных переводов Perekaz24 позволяет осуществлять мгновенные переводы не только из Польши, но и из других стран Европы в Украину и наоборот.

Регистрация в системе занимает всего несколько минут. Чтобы увеличить лимит на переводы, нужно пройти идентификацию клиента, после чего устанавливается дневной лимит в размере 2 тыс. дол. и месячный предел в размере 10 тыс. дол.

Fin.do

Платформа мгновенных переводов Fin.do — это мобильное приложение международных денежных переводов, позволяющее осуществлять мгновенные переводы в более чем 50 странах мира в любой валюте.

Для того чтобы отправить перевод, необходимо привязать свою карту платежной системы MasterCard. Сумма перевода будет списываться с этой карты.

TransferGo

TransferGo — международная компания, предлагающая услуги выгодного перевода денег с минимальными комиссиями. Обслуживает несколько десятков валют в 55 странах мира и имеет офисы по всей Европе, в частности, в Лондоне, Берлине, Стамбуле и Варшаве.

PayPal

Самая крупная электронная платежная система PayPal (420 миллионов клиентов из более чем 200 стран) в это нелегкое для нашей страны время сделала несколько шагов навстречу украинцам. Компания разрешила вывод со своих счетов на украинские банковские карты

К существующему аккаунту PayPal можно привязать банковские карты в гривне для заведения средств, а также банковские карты в долларах и евро — для вывода. Счета PayPal можно использовать для получения переводов из любой страны мира, переводов и вывода средств.

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