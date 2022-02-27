Как будут выплачиваться пенсии и как получить выплаты перемещенным лицам — Finance.ua
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Как будут выплачиваться пенсии и как получить выплаты перемещенным лицам

Сегодня 17:30Личные финансы
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Как будут выплачиваться пенсии и как получить выплаты перемещенным лицамКак будут выплачиваться пенсии и как получить выплаты перемещенным лицам
Изменение места жительства во время военного положения не помешает выплатам пенсий.
«Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО „Укрпочта“, Правительство предусмотрело особый порядок продления этих выплат по новому месту жительства», — сказано в сообщении.
  • по месту своего пребывания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону (пенсионерам — в органы Пенсионного фонда Украины, а получателям денежных пособий — в органы социальной защиты населения);
  • также пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Таким людям выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение АО «Ощадбанк» как денежный перевод без открытия счета.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.UA
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