Как будут работать СЄП и банки 14 октября — Finance.ua

Как будут работать СЄП и банки 14 октября
В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Соответствующие нормы содержит Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Об этом пишет НБУ.
Учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 14 октября — приходящийся на пятницу День защитников и защитниц Украины — это обычный рабочий день, в частности для банковской системы.
Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 14 октября 2022 года будут работать в обычном режиме.
Напомним, что во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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