Как будут работать банки и СЭП во время майских праздников — НБУ

Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.

Об этом сообщили в НБУ.

Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он выпадает на субботу или воскресенье.

Соответствующие нормы содержит Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Таким образом, учитывая нормы этого закона, а также продление действия военного положения до 25 мая, рассказываем, как будут работать банки и система электронных платежей Национального банка (СЭП) в мае этого года:

Праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник 2 мая 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 включительно датой банковского дня 2 мая 2022.

Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.

Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.

Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Также в НБУ предупредили, как не попасться на мошенников, пытающихся «заработать» на людях на освобожденных территориях

В НБУ призвали помнить, что мошенник может назваться не только работником ГСЧС, командования морской пехоты или других органов военного управления, мошенник может назваться кем угодно.

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