Как будут работать банки и СЭП во время майских праздников — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как будут работать банки и СЭП во время майских праздников — НБУ

Сегодня 15:00Казна и Политика
17
Как будут работать банки и СЭП во время майских праздников — НБУ
В период действия военного положения в Украине отменены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины.
Об этом сообщили в НБУ.
Кроме того, выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он выпадает на субботу или воскресенье.
Соответствующие нормы содержит Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».
Место для вашей рекламы
Таким образом, учитывая нормы этого закона, а также продление действия военного положения до 25 мая, рассказываем, как будут работать банки и система электронных платежей Национального банка (СЭП) в мае этого года:
Праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник 2 мая 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 включительно датой банковского дня 2 мая 2022.
Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.
Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.
Также в НБУ предупредили, как не попасться на мошенников, пытающихся «заработать» на людях на освобожденных территориях.
В НБУ призвали помнить, что мошенник может назваться не только работником ГСЧС, командования морской пехоты или других органов военного управления, мошенник может назваться кем угодно.

Узнайте первыми все о новостях банков и курсах валют на Finance.ua 💶

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.