Таким образом, учитывая нормы этого закона, а также продление действия военного положения до 25 мая, рассказываем, как будут работать банки и система электронных платежей Национального банка (СЭП) в мае этого года:
Праздничный день 1 мая (День труда), приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник 2 мая 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 включительно датой банковского дня 2 мая 2022.
Праздничный день 9 мая (День победы над нацизмом во Второй мировой войне), приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности, для банковской системы.
Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.
Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.