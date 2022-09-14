Как будет работать усиление визового режима для россиян — Finance.ua

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Как будет работать усиление визового режима для россиян

Мир
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Как будет работать усиление визового режима для россиян
Как будет работать усиление визового режима для россиян
С 12 сентября прекратилось действие соглашения Евросоюза с рф об упрощении визового режима. Оформить шенгенскую визу для владельцев паспортов с двуглавым орлом стало дольше, труднее и дороже.
Об этом говорится в материале Finance.ua «Вам здесь не рады»: как Европа закрывается от россиян.
Теперь для получения визы для поездки на территорию Европейского Союза граждане рф должны понимать, что их ждет:
  • Визовый сбор стал дороже. Стоимость возросла с 35 до 80 евро для всех заявителей.
  • Увеличенное время рассмотрения. Стандартный конечный срок принятия консульствами решения по визовым заявкам увеличится с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо дополнительное рассмотрение заявки.
  • Ограничения по многоразовым визам. Заявители больше не получают легкого доступа к визам, действительным для многократных въездов в Шенгенскую зону.
  • Более длинный перечень документов. Заявители должны будут предоставить полный список подтверждающих документов при подаче заявления на получение визы. Краткий список документов, прописанный в соглашении об упрощенном визовом режиме, больше не будет рассматриваться.
Ужесточение визового режима европейские чиновники обосновывают рисками для безопасности, с которыми сталкивается ЕС в условиях войны, развязанной россией. Поэтому перед консульствами в первую очередь будет стоять задача тщательной проверки просителей визы из рф на предмет угроз общественной безопасности.
Такие проверки Еврокомиссия рекомендует проводить и для владельцев действующих краткосрочных виз, а при наличии оснований — аннулировать их. По состоянию на 1 сентября, согласно данным Европейской комиссии, примерно у 963 тыс. россиян были действующие визы в Шенгенскую зону.
Страны ЕС теперь смогут выдавать россиянам визы только для разовых краткосрочных поездок и только для посещения одной конкретной страны, а не всей Шенгенской зоны.
То есть если россиянину дадут, скажем, 5-дневную визу в Германию, он не сможет с ней поехать в Австрию.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Штрафы за нарушение визового режима колеблются от 100 до 4 тыс. евро — зависит от степени нарушения. Также может применяться депортация с последующим запретом на въезд. Просрочка визы считается уже с 1 дня.
Есть еще такое понятие, как визовый карантин. Это означает, что следующую визу нарушителю просто не откроют. И не только в той стране, где произошло нарушение, а вообще во всей Шенгенской зоне. Ведь сведения о нарушителе вносятся в единую базу — Шенгенскую информационную систему (SIS), такой карантин может длиться до 5 лет — по крайней мере, так было до войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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