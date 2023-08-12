Как безопасно управлять авто в жару: советы для водителей — Finance.ua

Как безопасно управлять авто в жару: советы для водителей Сегодня 22:14 — Технологии&Авто

Как безопасно управлять авто в жару: советы для водителей

Патрульная полиция Украины подготовила советы для водителей по безопасному вождению летом. УНН предлагает водителям ознакомиться с этими советами.

Что же делать, чтобы не заснуть за рулем:

хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой поспите как можно дольше);

избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;

перед поездкой не употребляйте лекарства, вызывающие сонливость;

поддерживайте разговор с пассажирами — это отлично стимулирует работу головного мозга;

держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;

во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремайте 15−20 минут.

Как понять, что возникла сонливость и стоит остановиться?

вы поймали себя на мысли, что только что моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать — веки тяжелеют и закрываются медленно);

вы часто зеваете и тяжело держать глаза открытыми;

не можете вспомнить, какой последний дорожный знак проехали;

руки стали тяжелыми, вы невольно отпускаете педаль газа.

«Все это — признаки усталости мозга и сонливости. Поэтому немедленно на обочину. Помните: победить сон можно только сном», — подчеркнули патрульные.

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MMR По материалам:

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