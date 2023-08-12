Как безопасно управлять авто в жару: советы для водителей — Finance.ua
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Как безопасно управлять авто в жару: советы для водителей

Технологии&Авто
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Как безопасно управлять авто в жару: советы для водителей
Как безопасно управлять авто в жару: советы для водителей
Патрульная полиция Украины подготовила советы для водителей по безопасному вождению летом. УНН предлагает водителям ознакомиться с этими советами.
Что же делать, чтобы не заснуть за рулем:
  • хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой поспите как можно дольше);
  • избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;
  • перед поездкой не употребляйте лекарства, вызывающие сонливость;
  • поддерживайте разговор с пассажирами — это отлично стимулирует работу головного мозга;
  • держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;
  • во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремайте 15−20 минут.
Как понять, что возникла сонливость и стоит остановиться?
  • вы поймали себя на мысли, что только что моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать — веки тяжелеют и закрываются медленно);
  • вы часто зеваете и тяжело держать глаза открытыми;
  • не можете вспомнить, какой последний дорожный знак проехали;
  • руки стали тяжелыми, вы невольно отпускаете педаль газа.
«Все это — признаки усталости мозга и сонливости. Поэтому немедленно на обочину. Помните: победить сон можно только сном», — подчеркнули патрульные.
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По материалам:
MMR
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