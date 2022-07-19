Как безопасно распоряжаться кредитными средствами — Finance.ua

Как безопасно распоряжаться кредитными средствами Сегодня 14:45 — Финтех и Карты

Как безопасно распоряжаться кредитными средствами

Кредитная карта может стать хорошим подспорьем в военное время. Она может быть безопасным кошельком и бесплатным кредитом. Все зависит от ваших знаний о ней и от того, как вы используете ее возможности.

новом Спецпроекте Finance.ua вместе с Идея Банком разобрались, что нужно учитывать заемщику, чтобы пользоваться кредитными средствами наиболее эффективно.

5 главных правил:

1. Правила безопасности: лимиты на платежи, финансовый номер и 3D-secure. Позаботьтесь о включенном финансовом номере и наличии услуги 3D-secure, никому нигде не разглашайте конфиденциальные данные карт. Установите нулевой лимит на онлайн-платежи и повышайте его перед каждой конкретной покупкой. Второй вариант — заведите отдельную виртуальную карту для расчетов в интернете. Держите ее всегда пустой и пополняйте нужной суммой перед покупкой.

2. Изучите регламент работы банка с платежами. Узнайте в банке, как долго будут идти платежи, отправленные тем или иным способом, и учитывайте этот срок при погашении долга по кредитке. Лучше всего делать это за 3-5 дней до наступления расчетной даты.

3. Все кредитки имеют льготный период, но не у всех он считается одинаково. Внимательно читайте условия предоставления льготного периода в договоре и установите на телефон напоминание за 3-4 дня до его окончания, принимайте во внимание выходные.

4. Когда есть смысл снимать наличные с кредитки. Снимать наличные с кредитной карты за счет лимита почти всегда очень дорого. За редким исключением.

5. Закройте кредитки, которыми не пользуетесь. Оставьте только те карты, которые недорогие в обслуживании и которыми вы будете действительно пользоваться. Все остальные лучше закрыть и получить в банке справку о закрытии карточного счета.

Кредитка способна сделать вашу жизнь гораздо более удобной. Главное — подобрать ту карту, которая подойдет вам лучше всего, и правильно ею пользоваться.

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