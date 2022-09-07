Каховская ГЭС подключена к энергосистеме после отключения 5 сентября — «Укргидроэнерго» Сегодня 11:14 — Энергетика

ЧАО «Укргидроэнерго» сообщило, что подключило Каховскую ГЭС к энергосистеме после отключения станции 5 сентября в результате боевых действий.

«В результате боевых действий на гидроэлектростанции произошли неоднократные кратковременные отключения. Такое отключение было и 5 сентября. Оперативный персонал Каховской ГЭС за короткое время возобновил подключение к системе», — сообщается на сайте компании во вторник.

Согласно ему, по состоянию на 6 сентября Каховская ГЭС, находящаяся на временно оккупированной россиянами территории, продолжает работать в энергосистеме Украины по коммерческо-диспетчерскому графику, выдавая от 40 до 110 МВт-ч мощности плавающим графиком на подстанцию Новокаховская.

«Станция не участвует в балансировке системы», — уточнили в «Укргидроэнерго».

В компании также отметили, что на ГЭС работают четыре агрегата из шести: один из агрегатов находится на реконструкции, еще один — на капитальном ремонте.

«На станции круглосуточно находится постоянно меняющийся оперативный персонал Каховской ГЭС. Дважды в неделю на станцию допускаются ремонтные бригады», — описали ситуацию в компании.

В то же время, там добавили, что ремонтный персонал проводит осмотры и пытается поддерживать работоспособное состояние оборудования, но оперативные ремонты не выполняются.

«Отсутствует возможность доставлять туда запчасти, чтобы проводить качественные ремонты и подготовку к осенне-зимнему периоду», — пояснили в «Укргидроэнерго».

Там также заверили, что в случае остановки станции, которая может произойти, в частности, в результате обстрела линий электропередачи, подстанций, уничтожения оборудования «катастрофы не будет».

«Вода будет идти по водосливной дамбе. Поэтому не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления», — заверили в компании.

Как сообщалось, Генштаб 5 сентября сообщил, что российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС (Новая Каховка, Херсонская область), что привело к обесточиванию части Херсонской и Запорожской областей.

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