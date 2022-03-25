Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение: доля открытых заведений выросла с 14% до 38% — Finance.ua
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Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение: доля открытых заведений выросла с 14% до 38%

Сегодня 10:14Личные финансы
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Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение: доля открытых заведений выросла с 14% до 38%Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение: доля открытых заведений выросла с 14% до 38%
В конце февраля в стране работало всего 14% заведений по сравнению с довоенным показателем 20 февраля.
Такие данные собственного исследования приводит компания по автоматизации заведений Poster в своем Telegram-канале «Реве та стогне ресторатор». Исследование основывается на данных более 9000 заведений — клиентов компании в Украине.
С начала марта тенденция закрытий меняется: рестораторы понемногу возвращаются к работе, даже несмотря на военное положение. Сегодня в стране работает 38% заведений, и с каждым днем количество возвращающихся к работе кафе и ресторанов растет.
Наибольшее количество открытых заведений в регионах, где нет активных боевых действий:
  • в Закарпатской области сегодня работает 84% заведений;
  • в Черновицкой — 77%;
  • в Тернопольской — 73%;
  • в Хмельницкой — 75%;
  • в Ивано-Франковской — 72%;
  • во Львовской — 69% от довоенного количества.
Инфографика: https://t.me/restorator_reve Инфографика: https://t.me/restorator_reve
Инфографика: https://t.me/restorator_reve Инфографика: https://t.me/restorator_reve
Для сравнения в Киевской области открыто только 16% заведений, в Киеве — 18%, в Черниговской области — работает только 1% клиентов Poster по сравнению с довоенным показателем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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