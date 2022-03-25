Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение: доля открытых заведений выросла с 14% до 38% — Finance.ua

Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение: доля открытых заведений выросла с 14% до 38%

Сегодня 10:14 — Личные финансы

Кафе и рестораны возобновляют работу, несмотря на военное положение: доля открытых заведений выросла с 14% до 38%

В конце февраля в стране работало всего 14% заведений по сравнению с довоенным показателем 20 февраля.

Такие данные собственного исследования приводит компания по автоматизации заведений Poster в своем Telegram-канале «Реве та стогне ресторатор» . Исследование основывается на данных более 9000 заведений — клиентов компании в Украине.

С начала марта тенденция закрытий меняется: рестораторы понемногу возвращаются к работе, даже несмотря на военное положение. Сегодня в стране работает 38% заведений, и с каждым днем количество возвращающихся к работе кафе и ресторанов растет.

Наибольшее количество открытых заведений в регионах, где нет активных боевых действий:

в Закарпатской области сегодня работает 84% заведений;

в Черновицкой — 77%;

в Тернопольской — 73%;

в Хмельницкой — 75%;

в Ивано-Франковской — 72%;

во Львовской — 69% от довоенного количества.

Инфографика: https://t.me/restorator_reve

Инфографика: https://t.me/restorator_reve

Для сравнения в Киевской области открыто только 16% заведений, в Киеве — 18%, в Черниговской области — работает только 1% клиентов Poster по сравнению с довоенным показателем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.