Кабмин запустил программу «Восстановление» в рамках Фонда энергоэффективности — Finance.ua

Кабмин запустил программу «Восстановление» в рамках Фонда энергоэффективности Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Кабмин запустил программу «Восстановление» в рамках Фонда энергоэффективности, kmu.gov.ua

Правительство утвердило постановление, которым предусматривается запуск программы «Восстановление» в рамках работы Фонда энергоэффективности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Соответственно, средства Фонда теперь могут быть также направлены на финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии россии», — отметил премьер-министр.

Кроме того, правительство в ходе заседания выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 300 млн грн для Харьковской области и 36,9 млн грн для города Киева на первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Напомним, Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» в апреле выплатило объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) более 77 млн грн в рамках программы «Энергодом».

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