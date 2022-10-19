Кабмин запустил программу «Восстановление» в рамках Фонда энергоэффективности — Finance.ua

Кабмин запустил программу «Восстановление» в рамках Фонда энергоэффективности
Правительство утвердило постановление, которым предусматривается запуск программы «Восстановление» в рамках работы Фонда энергоэффективности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Соответственно, средства Фонда теперь могут быть также направлены на финансирование строительных работ по частичному восстановлению жилых зданий, поврежденных в результате военной агрессии россии», — отметил премьер-министр.
Кроме того, правительство в ходе заседания выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 300 млн грн для Харьковской области и 36,9 млн грн для города Киева на первоочередные работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры.
Напомним, Государственное учреждение «Фонд энергоэффективности» в апреле выплатило объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) более 77 млн грн в рамках программы «Энергодом».
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