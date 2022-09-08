Кабмин запретил вывоз угля из Украины — Finance.ua
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Кабмин запретил вывоз угля из Украины

Казна и Политика
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Кабмин запретил вывоз угля из Украины
Кабмин запретил вывоз угля из Украины
Правительство ввело запрет на экспорт коксующегося угля, внеся его в список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Еще в июне запрещен экспорт каменного угля, антрацита, а также всех видов твердого топлива, полученных из угля.
Это решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.
«Государственными стандартами разрешается использовать коксующийся уголь в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом коксующийся уголь может рассматриваться как составляющая топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023», — говорится в сообщении.
В этой связи Кабмин установил на 2022 год квоту на экспорт угля на уровне ноль тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
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