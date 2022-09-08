Кабмин запретил вывоз угля из Украины — Finance.ua

Кабмин запретил вывоз угля из Украины Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Кабмин запретил вывоз угля из Украины

Правительство ввело запрет на экспорт коксующегося угля, внеся его в список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Еще в июне запрещен экспорт каменного угля, антрацита, а также всех видов твердого топлива, полученных из угля.

Это решение принято в связи с подготовкой к отопительному сезону и борьбой с нелегальным вывозом угля, который может использоваться для сжигания на ТЭС во время отопительного сезона.

«Государственными стандартами разрешается использовать коксующийся уголь в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом коксующийся уголь может рассматриваться как составляющая топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023», — говорится в сообщении.

В этой связи Кабмин установил на 2022 год квоту на экспорт угля на уровне ноль тонн.

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