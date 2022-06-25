Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов — Finance.ua
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Кабмин выделил медикам почти 800 миллионов

Казна и Политика
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Кабинет Министров направил на программу выделения субвенции местным бюджетам для поддержки системы здравоохранения более 762,5 миллионов.
Об этом говорится на правительственном портале.
Там отметили, что благодаря этому будет обеспечена возможность начислять медицинским работникам заработную плату на уровне 20 тыс. для врачей и 13,5 тыс. для среднего медицинского персонала.
Соответствующее решение о повышении зарплат медикам было принято в начале года во исполнение Указа Президента.

Справка Finance.ua:

  • «Денежные» профессии будущего: где можно зарабатывать. Профессии медицинской отрасли всегда требовались, но война заставила пересмотреть ситуацию и побуждать к увеличению зарплат для профессиональных врачей. Ожидается, что в Украине будет активно развиваться эта сфера, в частности благодаря инвестициям из стран ЕС.
  • Пока украинские врачи зарабатывают в среднем от 6000 до 30 000 грн.
  • Высшие зарплаты у работников частных клиник, офтальмологов, ветеринаров. Дипломированные косметологи и дерматологи зарабатывают до 55 тыс. грн в месяц, а самые большие суммы платят стоматологам — до 125 тыс. грн в месяц.
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По материалам:
Економічна Правда
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