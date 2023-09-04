Кабмин выделил более 277 млн ​​грн на компенсацию расходов на размещение ВПЛ в январе-апреле — Finance.ua

Кабмин выделил более 277 млн грн на компенсацию расходов на размещение ВПЛ в январе-апреле
Кабинет министров Украины выделил 277,7 млн грн с целью покрытия расходов за январь-апрель 2023 года объектов государственной, коммунальной и частной собственности, в зданиях которых в период военного положения на безвозмездной основе размещались внутренне перемещенные лица.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
Согласно его данным, средства были разделены следующим образом:
- центральным органам исполнительной власти — 9,1 млн грн для предоставления компенсации предприятиям, учреждениям и заведениям государственной формы собственности, относящимся к сфере их управления;
- Министерству образования и науки — 24,3 млн грн для предоставления компенсации государственным учреждениям, относящимся к сфере его управления;
- Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — 238,2 млн грн для предоставления дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию коммунальным учреждениям, государственным учебным заведениям, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждениям общей собственности территориальных громад области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов;
- областным госадминистрациям (соответствующим военным администрациям) — 5,9 млн грн для предоставления компенсации частным заведениям (кроме частных учебных заведений).
Напомним, верификация показала, что почти 180 тыс. граждан по ошибке получают выплаты как внутренне перемещенные лица.
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