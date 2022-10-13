Кабмин выделил ₴76 миллиардов для урегулирования задолженности на рынке газа — Finance.ua
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Кабмин выделил ₴76 миллиардов для урегулирования задолженности на рынке газа

Казна и Политика
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Кабмин выделил ₴76 миллиардов для урегулирования задолженности на рынке газа
Кабмин выделил ₴76 миллиардов для урегулирования задолженности на рынке газа
Кабинет Министров выделил 76 млрд грн на программу по урегулированию задолженности перед субъектами рынка природного газа.
Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Правительство утвердило два постановления, позволяющих урегулировать значительное количество задолженностей на газовом рынке. 76 млрд грн пойдут на программу по урегулированию задолженности перед субъектами рынка природного газа согласно ранее принятому специальному закону, а также согласно договоренности с главами городов и общин.
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Он отметил, что это решение позволит всем предприятиям газовой отрасли продолжать работу и стабильно выполнять свои обязательства перед потребителями.
Глава правительства также напомнил, что в этом году тарифы на газ, отопление и электроэнергию не будут повышаться, а субсидии будут выплачиваться в полном объеме всем нуждающимся семьям.
«Важно понимать, что российские террористы постараются использовать холод как свое оружие. В их больном воображении украинцы, сидящие несколько часов без света, — это и есть победа. Они думают, что так заставят нас капитулировать. Этого не будет», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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