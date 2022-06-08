Кабмин выделил 250 млн грн для страхования судоходства и перевозок железнодорожным транспортом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин выделил 250 млн грн для страхования судоходства и перевозок железнодорожным транспортом

Сегодня 08:35Казна и Политика
0
Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Министерству инфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда Госбюджета Украины для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Таким образом, Министерство инфраструктуры сможет обеспечивать покрытие рисков для судоходных и железнодорожных перевозчиков. Ведь в условиях блокады всех морских портов Украины значительно выросла нагрузка на украинские дунайские порты и железные дороги.
«Мы берем на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения импортно-экспортных перевозок. Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Воспользоваться таким механизмом смогут:
  • владельцы или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенного к обращению по железным дорогам колеи европейского стандарта (1435 миллиметров);
  • фрахтователи, операторы или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.
Средства будут храниться на условном счете Министерства инфраструктуры Украины и будут предоставляться для возмещения ущерба, причиненного в результате агрессии россии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Bykvu
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.