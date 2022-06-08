Кабмин выделил 250 млн грн для страхования судоходства и перевозок железнодорожным транспортом — Finance.ua

Кабмин выделил 250 млн грн для страхования судоходства и перевозок железнодорожным транспортом

Сегодня 08:35 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Министерству инфраструктуры 250 млн грн из резервного фонда Госбюджета Украины для обеспечения безопасности судоходства в акватории украинских портов в Дунайском регионе и перевозок железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Таким образом, Министерство инфраструктуры сможет обеспечивать покрытие рисков для судоходных и железнодорожных перевозчиков. Ведь в условиях блокады всех морских портов Украины значительно выросла нагрузка на украинские дунайские порты и железные дороги.

«Мы берем на себя часть рисков, чтобы стимулировать компании предоставлять иностранные суда и подвижной железнодорожный состав для увеличения импортно-экспортных перевозок. Благодаря принятому решению перевозчики, которым отказали в страховании рисков, смогут получить необходимые финансовые гарантии», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Воспользоваться таким механизмом смогут:

владельцы или операторы подвижного состава, находящегося на территории Украины и допущенного к обращению по железным дорогам колеи европейского стандарта (1435 миллиметров);

фрахтователи, операторы или владельцы морских судов и судов внутреннего плавания, которые находятся в акватории украинских портов в Дунайском регионе и ходят под флагом Украины или под флагами иностранных государств.

Средства будут храниться на условном счете Министерства инфраструктуры Украины и будут предоставляться для возмещения ущерба, причиненного в результате агрессии россии против Украины.

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