Кабмин вводит запрет на экспорт удобрений из Украины — Finance.ua
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Кабмин вводит запрет на экспорт удобрений из Украины

Сегодня 07:38Аграрный рынок
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Кабинет министров вводит нулевую квоту для экспорта минеральных удобрений, то есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины.
Об этом сообщил в Facebook министр агрополитики Роман Лещенко.
«В связи с военным положением для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений Правительство вводит нулевую квоту для их экспорта. То есть фактический запрет на вывоз удобрений из Украины. Это касается азотных, фосфорных, калийных и сложных удобрений», — объяснил министр.
В соответствующем постановлении правительства говорится:
  • удобрения минеральные или химические, азотные (код УКТ ВЭД 3102);
  • удобрения минеральные или химические, фосфорные (код УКТ ВЭД 3103);
  • удобрения минеральные или химические, калийные (код УКТ ВЭД 3104);
  • минеральные или химические удобрения с содержанием двух или трех питательных элементов: азота, фосфора и калия; другие удобрения; товары этой группы в таблетках, упаковках массой брутто не более 10 кг (код УКТ ВЭД 3105).
Лещенко подчеркнул, что этот запрет носит вынужденный и временный характер и применяется до восстановления равновесия определенных товаров на внутреннем рынке и для обеспечения посевной кампании.
По материалам: Економічна Правда
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