Кабмин возобновил льготный режим ввоза для ряда товаров — Finance.ua

Кабмин возобновил льготный режим ввоза для ряда товаров Сегодня 12:14

Кабмин возобновил льготный режим ввоза для ряда товаров

Кабмин возобновил действие постановления от 29 ноября 2022 г. № 1340 по освобождению от налогообложения и уплате ввозной пошлины для ряда товаров.

Об этом идет речь на сайте КМУ.

Отмечается, что это возобновление льготного режима ввоза касается субъектов хозяйствования, предварительно осуществивших частичную или полную предоплату до 1 апреля 2023 года за товары, которые они импортируют согласно соглашений, упомянутых в этом постановлении, и имеют соответствующее подтверждение от банка о такой оплате.

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Напомним, что ранее освобождение от налогообложения и пошлины распространялось на казеиновые клеи, алюминиевую фольгу, генераторы переменного тока, двигатели внутреннего сгорания, стеклянную изолирующую сталь, системы для спутникового доступа в интернет, термометры и т. д.

Напомним, с 1 мая завершился период освобождения импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины от налогообложения НДС и ввозной пошлиной, а в отдельном случае — и от акцизного налога.

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