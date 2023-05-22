Кабмин возобновил льготный режим ввоза для ряда товаров — Finance.ua

Кабмин возобновил льготный режим ввоза для ряда товаров
Кабмин возобновил действие постановления от 29 ноября 2022 г. № 1340 по освобождению от налогообложения и уплате ввозной пошлины для ряда товаров.
Об этом идет речь на сайте КМУ.
Отмечается, что это возобновление льготного режима ввоза касается субъектов хозяйствования, предварительно осуществивших частичную или полную предоплату до 1 апреля 2023 года за товары, которые они импортируют согласно соглашений, упомянутых в этом постановлении, и имеют соответствующее подтверждение от банка о такой оплате.
Напомним, что ранее освобождение от налогообложения и пошлины распространялось на казеиновые клеи, алюминиевую фольгу, генераторы переменного тока, двигатели внутреннего сгорания, стеклянную изолирующую сталь, системы для спутникового доступа в интернет, термометры
и т. д.
Напомним, с 1 мая завершился период освобождения импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины от налогообложения НДС и ввозной пошлиной, а в отдельном случае — и от акцизного налога.
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