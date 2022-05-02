Кабмин в 2022 году предоставил дополнительно 1,4 млрд грн портфельных госгарантий десяти банкам — Finance.ua
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Кабмин в 2022 году предоставил дополнительно 1,4 млрд грн портфельных госгарантий десяти банкам

Сегодня 15:49Казна и Политика
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Кабинет министров предоставил десяти банкам 1,4 млрд грн государственных гарантий на портфельной основе за 2022 год для кредитования микро-, малого и среднего предпринимательства.
Согласно постановлению правительства № 497 от 29 апреля, Кабмин выделил:
  • Укргазбанку — 849 млн грн,
  • Ощадбанку — 425 млн грн,
  • банку «Гарант» — 43 млн грн,
  • банку «Пивденный» — 26 млн грн,
  • «Банк «Украинский капитал» — 14 млн грн,
  • МетаБанку — 13 млн грн,
  • «Правэкс Банку» и Укрстройинвестбанку — по 8 млн грн,
  • Банку инвестиций и сбережений и А-Банку — по 7 млн грн.
Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.
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Постановление также предусматривает возможность совмещения компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Сообщалось, что право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса в объеме не менее 500 млн грн.
28 апреля Кабинет министров Украины предоставил 18,85 млрд грн портфельных госгарантий 17 банкам.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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