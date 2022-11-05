Кабмин ужесточил правила регистрации НДС-накладных: какие проблемы для бизнеса — Finance.ua
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Кабмин ужесточил правила регистрации НДС-накладных: какие проблемы для бизнеса

Казна и Политика
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По словам Даниила Гетманцева, председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, на начало октября задолженность по возврату НДС бизнесу составила около 6,7 млрд грн.
При этом чиновник уверяет, что система возмещения, начиная с лета, работает нормально. Правда, возврат НДС производится с задержкой в две-три недели. Мол, надо запастись терпением.
Однако бизнес заявляет о другом. В конце сентября Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) сообщил, что на практике система возмещения НДС не работает. Более того, 95% от сумм заявленного до возврата НДС проходят проверки. О проблемах с возмещением, а также о том, что этот процесс очень тормозят проверки, говорит и Европейская бизнес-ассоциация (EBA), призвавшая власти срочно возобновить процесс возврата НДС.
Что изменилось в регистрации НДС-накладных. Можно выделить четыре основных нововведения, которые касаются блокировки НДС и РК. А именно:
  • усиленные требования к критериям рисковости, в результате чего большинство РК на уменьшение (в которых предусмотрено снижение суммы компенсации стоимости хотя бы одного из товаров/услуг их поставщику) будет подпадать под мониторинг;
  • остановка регистрации будет происходить не только относительно уже составленных НДС-накладных и РК, но и поданных на регистрацию;
  • расширен перечень случаев, когда специальная комиссия при Государственной налоговой службе (ГНС) сможет «в ручном режиме» отклонять таблицу данных налогоплательщика (она содержит информацию о специфике деятельности налогоплательщика), даже если она учтена в автоматическом режиме;
  • уточнены критерии рисковости, в результате чего ГНС будет проверять не только товарные остатки, попадающие в категорию рисковых, но и все товары плательщика НДС в принципе.
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Нюансы «минусовых» накладных. Если разобраться в изменениях, которые внесло в процесс регистрации НДС-накладных постановление № 1154, то существует целый ряд угроз, которые могут привести к блокированию накладных плательщика НДС.
Прежде всего, невозможна безусловная (автоматическая) регистрация расчетов корректировки, составленных поставщиком товаров/услуг к НДС-накладной на получателя — налогоплательщика, если в этих РК предусмотрено уменьшение суммы компенсации стоимости хотя бы одного из товаров/услуг их поставщику.
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Справка Finance.ua:

  • председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, секретарь в Нацсовете восстановления Украины, нардеп от «Слуги народа» Даниил Гетманцев сравнил систему налогообложения с «искусством общипывания гуся так, чтобы он не кричал»;
  • как будет развиваться экономика Украины после войны — ответ Гетманцева. Первое направление — это восстановление инфраструктуры и жилья. Второе — развитие военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры, сказал Гетманцев. А третье — создание предприятий, встраиваемых в производственные цепи стран ЕС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
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