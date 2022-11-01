Кабмин уволил Витренко с должности главы «Нафтогаза» — Finance.ua

Кабмин уволил Витренко с должности главы «Нафтогаза» Сегодня 15:40

Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram

«Кабмин уволил Юрия Витренко», — написал он.

В следующем сообщении народный избранник добавил, что правительство проголосовало единогласно.

Ранее говорилось о том, что Юрий Витренко, вероятно, уйдет с должности главы НАК «Нафтогаз Украины». На его место может быть назначен министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Економічна Правда По материалам:

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