Кабмин уволил Витренко с должности главы «Нафтогаза» — Finance.ua

Кабмин уволил Витренко с должности главы «Нафтогаза»
Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
«Кабмин уволил Юрия Витренко», — написал он.
В следующем сообщении народный избранник добавил, что правительство проголосовало единогласно.
Ранее говорилось о том, что Юрий Витренко, вероятно, уйдет с должности главы НАК «Нафтогаз Украины». На его место может быть назначен министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.
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