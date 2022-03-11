Кабмин увеличил расходы резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд грн — Шмыгаль — Finance.ua
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Кабмин увеличил расходы резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд грн — Шмыгаль

Сегодня 13:41Казна и Политика
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Кабмин увеличил расходы резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд грн — ШмыгальКабмин увеличил расходы резервного фонда госбюджета на 50,8 млрд грн — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Кабинет Министров увеличил расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн.
«Сегодня правительство увеличило расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн. Это позволит в условиях военного положения оперативно гарантировать потребности сектора безопасности и обороны», — сказал Шмыгаль в своем обращении в четверг вечером.
Также премьер отметил, что в течение марта на пенсионные выплаты уже направлено 38,3 млрд грн, и только за последние два дня Кабмин профинансировал 13,9 млрд грн на выплату пенсий.
«Энергетическая безопасность и работа критической инфраструктуры. Оборонно-промышленный комплекс. Агропромышленный комплекс. Логистика. Успешная работа этих секторов — это тоже неотъемлемые составляющие нашей победы», — сказал он.
Кроме того, по его словам, одна из главных задач правительства — проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. Приоритетом будут продовольственные культуры.
«Мы активизировали нашу работу с аграриями по этому направлению, чтобы Украина полностью обеспечила себя необходимым количеством продовольствия. Возобновлена работа предприятий пищевой промышленности в отраслях, которые сейчас находятся не на передовой», — отметил премьер.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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