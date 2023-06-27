Кабмин увеличил финансирование на восстановление многоэтажек Ирпеня — Finance.ua
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Кабмин увеличил финансирование на восстановление многоэтажек Ирпеня

Недвижимость
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Кабинет Министров Украины внес изменения в распоряжение № 20, которое определяет распределение средств со счета Фонда разрушенного имущества и инфраструктуры для восстановления многоэтажек Киевщины.
Этим увеличили финансирование на восстановление 18 поврежденных многоэтажек в Киевской области, которые будут восстановлены в рамках инициативы UNITED24. В частности, речь идет и о семи домах в Ирпене, пишет itvua.tv.
Финансирование восстановления многоэтажек в Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Миле и Бузовой увеличено с 465,48 млн грн до 638,94 млн грн. В частности, сумма, выделенная на наиболее пострадавший в Ирпене Ж К «Ирпенские Липки» увеличилась на 24,59 млн — до 48,93 млн.
Больше средств пойдет и на восстановление других многоэтажек города:
  • Давидчука, 42 — 54, 57 млн;
  • Лысенко, 14 Г — 16, 31 млн;
  • Мечникова, 104А — 10, 31 млн;
  • Мечникова, 106 — 13, 94 млн;
  • Мира, 3Б — 45, 82 млн;
  • Киевская, 53 — 59, 22 млн.
Следует отметить, что также изменился и главный распорядитель этих средств. Им назначили Киевскую областную военную администрацию.
«Уже прошли тендеры по шести многоквартирным домам. Только по дому на Мира, 3Б еще ожидаем. Так что уже совсем скоро начнутся реконструкции. А в ЖК „Мюнхаузен“ работы уже продолжаются. Заказчиком всех работ будет Киевская областная военная администрация, она будет контролировать выполнение работ», — сообщил журналистам ITV первый заместитель Ирпенского городского головы Андрей Кравчук.
По материалам:
Finance.ua
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