Кабмин утвердил увеличение выплат участникам боевых действий и компенсации семьям погибших — Finance.ua

Кабмин утвердил увеличение выплат участникам боевых действий и компенсации семьям погибших

Сегодня 13:55 — Казна и Политика

Кабмин утвердил увеличение выплат участникам боевых действий и компенсации семьям погибших

На период военного положения военнослужащим и сотрудникам других ведомств безопасности будут выплачиваться дополнительно 30 тысяч ежемесячно.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 28 февраля.

Речь идет о: военных Вооруженных сил, Службах безопасности, Службах внешней разведки, Главном управлении разведки Министерства обороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службе, Управлении государственной охраны, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службе транспорта, военных прокурорах Офиса Генерального прокурора, сотрудниках Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сотрудниках Службы судебной охраны, руководстве управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских.

Согласно документу, им (кроме срочников) выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен.

Тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях или в мероприятиях по «национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии» непосредственно в районах таких мер, размер выплат увеличивается до 100 тысяч в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких мероприятиях.

В отличие от общего увеличения выплат, это решение касается и военных срочной службы.

Выплаты производятся по приказам командования.

Кроме того, правительство утвердило выплаты семьям погибших военных и других служащих, определенных в этом постановлении, в размере 15 миллионов человек. Эта сумма будет распределяться между всеми получателями в соответствии с законодательством о защите военных и их семей.

Кабинет Министров поручил Министерству финансов увеличить расходы бюджетных средств для реализации этого решения.

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