Кабмин утвердил предоставление госгарантий на портфельной основе для кредитования МСП в 2022 — Finance.ua

Кабмин утвердил предоставление госгарантий на портфельной основе для кредитования МСП в 2022
Кабинет Министров принял постановление о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе для кредитования малых и средних предприятий в 2022 году.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
29 апреля 2022 года Кабинет Министров принял постановление «О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году» с целью продолжения поддержки микро, малого и среднего предпринимательства (МСП).