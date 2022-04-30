Кабмин утвердил предоставление госгарантий на портфельной основе для кредитования МСП в 2022 — Finance.ua
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Кабмин утвердил предоставление госгарантий на портфельной основе для кредитования МСП в 2022

Сегодня 12:42Кредит&Депозит
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Кабмин утвердил предоставление госгарантий на портфельной основе для кредитования МСП в 2022Кабмин утвердил предоставление госгарантий на портфельной основе для кредитования МСП в 2022
Кабинет Министров принял постановление о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе для кредитования малых и средних предприятий в 2022 году.
Об этом говорится в сообщении Минфина.
29 апреля 2022 года Кабинет Министров принял постановление «О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе в 2022 году» с целью продолжения поддержки микро, малого и среднего предпринимательства (МСП).
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Таким образом, с учетом предыдущих принятых в текущем году решений правительства общая сумма предоставленных в 2022 году государственных гарантий на портфельной основе составит 20 млрд гривен.
Банки-кредиторы, по которым принято постановление, смогут приступить к кредитованию после заключения соответствующих соглашений.
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Напомним, инструмент предоставления государственных гарантий на портфельной основе для поддержки МСП в Украине используется с декабря 2020 года.
Бюджетным кодексом предусмотрена возможность предоставления таких гарантий в пределах Закона Украины о Государственном бюджете Украины в порядке, установленном Кабмином.
По материалам: Українські Новини
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