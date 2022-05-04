Кабмин утвердил порядок зачисления акциза на табачные изделия в местные бюджеты — Finance.ua

Кабмин утвердил порядок зачисления акциза на табачные изделия в местные бюджеты

Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Кабинет министров Украины утвердил механизм зачисления акцизного налога с розничной продажи табачных изделий в местные бюджеты.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Соответствующее решение принято во исполнение Закона Украины от 30.11.2021 № 1914-IX, которым меняется механизм взимания акцизного налога с розничной продажи табачных изделий. В частности, указанным законом предусматривается перенос на производителей и импортеров табачных изделий долга уплаты 5-процентного акцизного налога с розничной продажи субъектами розничной торговли табачных изделий. Сегодня такая обязанность возложена на субъектов розничной торговли», — говорится в сообщении.

Сообщается, что именно для обеспечения распределения налога, уплачиваемого производителями и импортерами, постановлением Правительства вводится механизм зачисления акцизного налога с розничной продажи табачных изделий в бюджеты местного самоуправления.

В частности, указанным постановлением предусматривается, что:

ГНС будет ежемесячно рассчитывать доли для зачисления в соответствующий бюджет местного самоуправления акцизного налога с розничной продажи табачных изделий на основе данных регистраторов расчетных операций, в том числе программных, как соотношение стоимости операций по розничной торговле табачными изделиями на соответствующей территории за последний отчетный месяц в общий объем стоимости таких операций в целом по Украине за последний отчетный месяц.

Казначейство же, в свою очередь, будет зачислять в автоматическом режиме суммы налога в соответствующие бюджеты местного самоуправления пропорционально долям, определенным ГНС.

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