Кабмин утвердил план обеспечения страны продовольствием во время войны — Finance.ua
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Кабмин утвердил план обеспечения страны продовольствием во время войны

Сегодня 16:31Казна и Политика
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Кабмин утвердил план обеспечения страны продовольствием во время войныКабмин утвердил план обеспечения страны продовольствием во время войны
Кабинет Министров утвердил план мер по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения.
Соответствующее распоряжение № 327-р «Об утверждении плана мер по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного положения» опубликовано на Правительственном портале.
В частности, министерствам, Госстату, областным ВГА поручено регулярно отслеживать статистику баланса основных продуктов питания, формировать объемы закупки продовольственных товаров длительного хранения и обеспечивать их закупку, формировать перечень товаров критического импорта, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования сельхозпредприятий, обеспечивать бесперебой продуктов питания и т.д.
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Также отмечается, что государство и в дальнейшем, на период действия военного положения, будет регулировать объемы отечественной с/х продукции на экспорт.
Останется под контролем уполномоченных органов и регулирование предельного уровня цен (тарифов), торговых надбавок, нормативов рентабельности на отдельные виды продукции, товаров и услуг, обладающих существенной социальной значимостью.
Как сообщалось, в Украине сформируют 12 млн бесплатных наборов с продуктами и средствами гигиены для жителей прифронтовых городов, в настоящее время уже раздали 200 тыс. таких наборов. С этой целью государство уже закупило 133 тыс. т продовольствия почти на 4 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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