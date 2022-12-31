Кабмин утвердил новый порядок военного учета призывников — Finance.ua

Кабмин утвердил новый порядок военного учета призывников Сегодня 13:15 — Казна и Политика

Кабмин утвердил новый порядок военного учета призывников

Кабинет министров 30 декабря утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

«Утвержден новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военно-обязанных и резервистов. Порядком предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины», — говорится в сообщении.

Таким образом, учет будет осуществляться в сотрудничестве с Нацагентством по госслужбе и Госстатом.

Утвержденный порядок «совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам организации и ведения военного учета».

Мельничук также сообщил, что правительство продлило отсрочку от призыва во время мобилизации. В частности, Кабмин продлил еще на 3 месяца срок действия бронирования военнообязанных в условиях военного положения.

Также на заседании правительство решило прекратить действие соглашения между Украиной и россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, которое было заключено 19.10.1992 в Киеве.

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Українська правда По материалам:

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