Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза» — Finance.ua
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Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза»

Казна и Политика
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Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза»
Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза»
Кабинет Министров Украины утвердил новые условия реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины» перед кредиторами.
Об этом свидетельствует распоряжение от 1 августа 2022 г. № 670-р.
Документом дается согласие на осуществление сделок с Kondor Finance plc на сумму, превышающую 3 млрд гривен, относительно изменений в кредитные договоры от 17 июля 2019 г. и от 6 ноября 2019 г. путем заключения дополнительных договоров и/или изложения указанных договоров в новой редакции.
В то же время новые условия не публикуются.
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Ранее сообщалось, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать госкомпании. В частности, сроки выплат «тела» по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года. И фактически переговорный процесс будет начат заново.
Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Конечная дата погашения облигаций откладывается сроком на 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций. Западные правительства-кредиторы «Большой семерки» заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на год.
В то же время «Нафтогаз» не смог договориться о реструктуризации долга и объявил дефолт. Компания не погасила кредит и проценты — всего 393 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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