Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза» — Finance.ua

Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза» Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Кабмин утвердил новые условия реструктуризации долгов «Нафтогаза»

Кабинет Министров Украины утвердил новые условия реструктуризации долгов НАК «Нафтогаз Украины» перед кредиторами.

Об этом свидетельствует распоряжение от 1 августа 2022 г. № 670-р

Документом дается согласие на осуществление сделок с Kondor Finance plc на сумму, превышающую 3 млрд гривен, относительно изменений в кредитные договоры от 17 июля 2019 г. и от 6 ноября 2019 г. путем заключения дополнительных договоров и/или изложения указанных договоров в новой редакции.

В то же время новые условия не публикуются.

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Ранее сообщалось, что условия будут совпадать с теми, которые кредиторам предложил Минфин и будут предлагать госкомпании. В частности, сроки выплат «тела» по всем трем выпускам бумаг будут перенесены на два года. И фактически переговорный процесс будет начат заново.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Конечная дата погашения облигаций откладывается сроком на 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций. Западные правительства-кредиторы «Большой семерки» заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на год.

В то же время «Нафтогаз» не смог договориться о реструктуризации долга и объявил дефолт. Компания не погасила кредит и проценты — всего 393 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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