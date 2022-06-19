Кабмин утвердил финплан Гарантированного покупателя к 2026 году — Finance.ua

Документ не содержит показатели утвержденного финплана.
Как сообщалось, государственное предприятие «Гарантированный покупатель» с начала 2022 года по состоянию на 15 июня выплатило производителям электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 15 млрд гривен.
Гарантированный покупатель является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями.
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