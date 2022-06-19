Кабмин утвердил финплан Гарантированного покупателя к 2026 году — Finance.ua

Кабмин утвердил финплан Гарантированного покупателя к 2026 году

Сегодня 16:11 — Казна и Политика

Кабмин утвердил финплан Гарантированного покупателя к 2026 году

Кабинет Министров утвердил финансовый план государственного предприятия «Гарантированный покупатель» на 2022-2026 годы.

Об этом говорится в распоряжении от 14 июня.

«Утвердить инвестиционный план государственного предприятия „Гарантированный покупатель“ на 2022-2026 годы», — говорится в распоряжении.

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Документ не содержит показатели утвержденного финплана.

Как сообщалось, государственное предприятие «Гарантированный покупатель» с начала 2022 года по состоянию на 15 июня выплатило производителям электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 15 млрд гривен.

Гарантированный покупатель является посредником между производителями электроэнергии из возобновляемых источников и покупателями.

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