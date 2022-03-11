Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2021 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2021 год

Сегодня 04:13Казна и Политика
12
Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2021 годКабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2021 год
Кабинет Министров Украины установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности в 2021 году, на уровне 50%.
Соответствующее решение было закреплено правительственным постановлением № 230 от 8 марта 2022 года.
В то же время НАК «Нафтогаз Украины» должен направить на дивиденды 95% от чистой прибыли за 2021 год, «Укргидроэнерго» — 40%, «Укрбуд» — 95%, «Укрпочта» — 80%.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.