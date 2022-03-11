Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2021 год — Finance.ua

Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2021 год

Сегодня 04:13 — Казна и Политика

Кабмин установил норму отчислений госсектором дивидендов за 2021 год

Кабинет Министров Украины установил для большинства предприятий с государственной долей базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности в 2021 году, на уровне 50%.

Соответствующее решение было закреплено правительственным постановлением № 230 от 8 марта 2022 года.

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» должен направить на дивиденды 95% от чистой прибыли за 2021 год, «Укргидроэнерго» — 40%, «Укрбуд» — 95%, «Укрпочта» — 80%.

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