Кабмин установил компенсации на оздоровление в 2022 году: кто получит помощь — Finance.ua

Кабмин установил компенсации на оздоровление в 2022 году: кто получит помощь

Сегодня 09:17 — Личные финансы

Кабинет Министров установил размер денежной компенсации в 2022 году стоимости путевок на лечение, оздоровление или отдых лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Такая компенсация будет перечисляться непосредственно санаторно-курортным, оздоровительным учреждениям и базам отдыха, а ее максимальный размер составит 26 688 грн.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета Министров в среду, 23 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания на официальном YouTube-канале

Документ разработан Министерством социальной политики с целью определения ежегодного размера помощи на оздоровление «чернобыльцам». Это является обязательным требованием Бюджетного кодекса, который устанавливает необходимость каждый год утверждать размеры денежной помощи для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям и учреждениям оздоровления и отдыха.

В частности, в 2022 году размер денежной компенсации составит:

для лиц, отнесенных к категории 1 (граждан с инвалидностью из числа ликвидаторов, а также пострадавших от аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой) — 8 774 грн ;

; для лиц, отнесенных к категории 1, с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм, заболеваниями позвоночника и спинного мозга) — 26 688 грн ;

; для детей, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, в сопровождении одного из родителей или лица, которое его замещает, — 17 435 грн.

Граждане могут сами выбирать санаторий или место отдыха. Компенсация стоимости путевок будет осуществляться путем безналичного перечисления средств санаторно-курортным и оздоровительным учреждениям, базам отдыха. Если этой суммы недостаточно для компенсации стоимости путевки, пострадавшие могут доплатить за счет собственных средств.

Следует отметить, что такой подход впервые был внедрен в 2017 году. До этого «чернобыльцы» могли проходить курс санаторно-курортного лечения только в определенных заведениях, которые выбирались на тендерах. При этом денежная помощь пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС не предусматривалась.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация постановления не требует выделения дополнительных средств из государственного бюджета. Вся необходимая сумма на эти цели предусмотрена в рамках бюджетной программы «Социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» согласно госбюджету на 2022 год.

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