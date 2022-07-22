Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление — Finance.ua

Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление Сегодня 16:01 — Энергетика

Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление

Кабинет Министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10%.

Об этом свидетельствует постановление от 19 июля 2022 г. № 812

Согласно постановлению, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» поставляет с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года природный газ по ценам:

для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению — 7420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке). бюджетным учреждениям — 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке). для других нужд — 38 325,5 гривны с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Согласно решению, фиксированные объемы природного газа определяются Министерством развития общин и территорий в помесячной разбивке на период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 на уровне, который на 10% меньше общих фиксированных объемов природного газа, предусмотренных соответствующим производителям тепловой энергии условиями договора поставки природного газа на 2021–2024 годы.

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