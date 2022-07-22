Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление — Finance.ua
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Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление

Энергетика
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Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление
Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление
Кабинет Министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Постановлением зафиксированы цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет уменьшено на 10%.
Об этом свидетельствует постановление от 19 июля 2022 г. № 812.
Согласно постановлению, ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» поставляет с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года природный газ по ценам:
  • для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению — 7420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • бюджетным учреждениям — 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
  • для других нужд — 38 325,5 гривны с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).
Согласно решению, фиксированные объемы природного газа определяются Министерством развития общин и территорий в помесячной разбивке на период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 на уровне, который на 10% меньше общих фиксированных объемов природного газа, предусмотренных соответствующим производителям тепловой энергии условиями договора поставки природного газа на 2021–2024 годы.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины поддержал законопроект, определяющий особенности коммерческого учета тепловой энергии и водоснабжения на время военного положения.
  • Украине нужно 8 млрд долларов на закупку дополнительных объемов газа для постоянного прохождения отопительного сезона;
  • украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией;
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По материалам:
РБК-Україна
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