Кабмин урегулировал выплату 6,5 тыс. грн для тех, кто потерял работу из-за войны, и выделил на это 21,5 млн грн — Finance.ua
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Кабмин урегулировал выплату 6,5 тыс. грн для тех, кто потерял работу из-за войны, и выделил на это 21,5 млн грн

Сегодня 13:01Казна и Политика
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Кабмин урегулировал выплату 6,5 тыс. грн для тех, кто потерял работу из-за войны, и выделил на это 21,5 млн грнКабмин урегулировал выплату 6,5 тыс. грн для тех, кто потерял работу из-за войны, и выделил на это 21,5 млн грн
Кабинет Министров регламентировал выплату застрахованным лицам единовременной материальной помощи в связи с утратой части заработной платы (дохода), работы (экономическая деятельность) в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине, а также выделил на эти цели 21,5 млн. грн.
Согласно постановлению № 199 от 4 марта, правительство установило, что это пособие в 6,5 тыс. грн будут выплачивать в рамках программы «є Підтримка».
Помощь предоставляется застрахованным лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, на других основаниях, предусмотренных законом, и физическим лицам-предпринимателям, страхователи которых одновременно соответствуют следующим признакам:
  • состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в отдельных административно-территориальных единицах по перечню, утверждаемому Кабмином по представлению ГСЧС;
  • предоставили в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год;
  • Являются бюджетными учреждениями, фондами общеобязательного государственного страхования.
В связи с введением этой выплаты, правительство сократило расходы по ряду бюджетных программ на общую сумму в 21,905 млн грн и направило средства в Резервный фонд, а также выделило на программу «єПідтримка» 21,45 млн грн .

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По материалам: Інтерфакс-Україна
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